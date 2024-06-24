Muere actor de ‘Piratas del Caribe’ a los 49 años tras ser atacado por un tiburón

Video Hija de músico mexicano fue atacada por un tiburón: murió para salvar la vida de su hijo

Tamayo Perry, surfista y actor que apareció en ‘Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas’, falleció a los 49 años tras ser atacado por un tiburón.

El artista, también conocido por su participación en ‘The Bridge’ y ‘Blue Crush’, estaba surfeando en la playa Malaekahana, en la isla Oahu, en Hawái, el domingo 23 de junio por la tarde, relata Daily Mail.

Actor Tamayo Perry murió luego de ser atacado por un tiburón

Shayne Enright, del Departamento de Servicios de Emergencia de Honolulu, indicó en un comunicado que una persona llamó para informar haber visto a un hombre que parecía haber sufrido mordeduras de tiburón.

De inmediato, elementos de la unidad de bomberos, policías y paramédicos locales se trasladaron al lugar de los hechos.

Los socorristas utilizaron una moto acuática para recuperar el cuerpo de Tamayo Perry, el cual trasladaron a la orilla del mar.

Los médicos intentaron resucitarlo, pero momentos después fue declarado muerto, de acuerdo con Enright.

En Stab Magazine se pormenorizó que testigos compartieron que al intérprete presuntamente le faltaban un brazo y una pierna.

Las autoridades publicaron advertencias de tiburones en el área después de lo sucedido a la celebridad, aseveró la portavoz.

El actor Tamayo Perry apareció en ‘Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas’ y ‘Hawaii Five-0’, entre otras producciones. Imagen Tamayo Perry/Facebook

Honran a Tamayo Perry

Tras el fatal incidente, Kurt Lager, jefe interino de seguridad oceánica de Honolulu, homenajeó a Tamayo Perry en una conferencia de prensa.

“Es muy conocido en la costa norte. Es un surfista profesional conocido en todo el mundo”, sentenció en primer lugar.

“Su personalidad era contagiosa y por mucho que la gente lo quisiera, él quería más a los demás”, comentó, añadiendo que él era “un salvavidas amado por todos”.

Por su parte, Rick Blangiardi, alcalde de la ciudad, pronunció que “Tamayo era un hombre de agua legendario y muy respetado” y calificó su deceso como una “trágica pérdida”.

Perry nació en 1975 en Hawái y empezó a surfear a los 12 años, por lo que pronto ganó fama como un “niño prometedor que tuvo que pedir tablas de surf porque no tenía patrocinadores”, reporta New York Post.