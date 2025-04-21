Muertes de famosos

Muere querido actor argentino tras desplomarse en plena función: no lograron reanimarlo

Lucas García perdió la vida a los 68 años mientras se encontraba presentándose en la puesta en escena ‘1580-Rebelión de los 7 jefes’.

Dayana Alvino
El actor argentino Lucas García murió a los 68 años mientras se presentaba en la puesta en escena ‘1580-Rebelión de los 7 jefes’, la noche del viernes 18 de abril en Santa Fe, Argentina.

Luego de 30 minutos de haber iniciado la función, el reconocido intérprete se desplomó de forma inesperada, de acuerdo con su compañero de elenco, Eduardo Fessia, reporta La Nación.

Ante lo sucedido, explica el medio, sus colegas le realizaron maniobras de auxilio, pero, al ver que no reaccionaba, se detuvo la obra y se pidió al médico de la Sala Cervantes del Centro Cultural ATE Casa España, en donde se estaba llevando a cabo el espectáculo.

Posteriormente, el equipo de producción solicitó con la presencia de los servicios de emergencia. Una ambulancia del servicio público de salud 107 arribó al lugar.

La doctora trató en vano de reanimar a García por varios minutos, hasta que finalmente desistió y constató que ya no tenía signos vitales, alrededor de las 21:00 horas, señala People en Español.

Tras el deceso, se solicitó al público que se retirara del recinto. Por su parte, el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, confirmó lo ocurrido.

“Con profundo pesar lamento el fallecimiento de Lucas García”, escribió en Instagram, “mis condolencias a familiares y amigos”.

Entre tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), encargada de promover el proyecto, anunció que cancelaban la presentación del sábado.

“Por respeto a la memoria del artista y en acompañamiento a sus seres queridos”, explicaron al respecto de su decisión.

El actor Lucas García perdió la vida mientras brindaba una función de teatro.
El actor Lucas García perdió la vida mientras brindaba una función de teatro.
Imagen Lucas García/Facebook y Centro Cultural ATE

¿Quién era Lucas García?

El Centro Cultural ATE Casa España detalla que Lucas García fue una figura destacada en el ámbito cultural santafesino y se desempeñaba como coordinaron del Museo de la Ciudad.

“Su entrega al arte, su compromiso y calidez humana lo convirtieron en una persona querida y respetada por sus colegas y por toda la comunidad”, indicaron.

Al momento, se desconoce qué provocó su deceso. Tampoco ha trascendido información acerca de sus honras fúnebres.

Muertes de famosos Teatro Famosos

