Famosos

Muere actor de ‘Tierra de lobos’ a los 53 años y así lo despiden: “Qué solitos nos has dejado”

El fallecimiento de Isaac Bravo fue confirmado por su compañía de teatro en redes sociales, donde lo despidieron con emotivas palabras.

Por:
Univision
Video Muere actriz de la serie 'Mentes criminales': falleció en la víspera de Navidad

El actor español Isaac Bravo murió a los 53 años de edad el pasado 3 de enero, confirmó este miércoles la compañía teatral a la que pertenecía, Azar Teatro.

Hasta el momento, la familia del actor, quien formó parte de la serie ‘Tierra de Lobos’, no se ha pronunciado sobre el fallecimiento del histrión, por lo que se desconocen las causas del deceso.

PUBLICIDAD

Isaac Bravo recibe un emotivo adiós

Más sobre Famosos

¡'Canelo' Álvarez se convierte en padre por quinta vez! Ya nació Eva Victoria
1 mins

¡'Canelo' Álvarez se convierte en padre por quinta vez! Ya nació Eva Victoria

Univision Famosos
Mauricio Ochmann habla de su relación con Aislinn Derbez tras ser captados paseando en Madrid
2 mins

Mauricio Ochmann habla de su relación con Aislinn Derbez tras ser captados paseando en Madrid

Univision Famosos
Atropellan a famoso cantante español: al amigo del rey Felipe VI lo reportan con lesión en el cerebro
1 mins

Atropellan a famoso cantante español: al amigo del rey Felipe VI lo reportan con lesión en el cerebro

Univision Famosos
Muere actriz Lina Bina a los 24 años: su hermana habría revelado “trágica” causa del fallecimiento
1 mins

Muere actriz Lina Bina a los 24 años: su hermana habría revelado “trágica” causa del fallecimiento

Univision Famosos
Integrante de Hoy contrajo “bacteria carnívora”: le dieron “30 por ciento de posibilidades de vivir”
2 mins

Integrante de Hoy contrajo “bacteria carnívora”: le dieron “30 por ciento de posibilidades de vivir”

Univision Famosos
Marisela pospone conciertos por complicaciones de salud: revelan enfermedad que padece
1 mins

Marisela pospone conciertos por complicaciones de salud: revelan enfermedad que padece

Univision Famosos
Itatí Cantoral señala a exesposo de una famosa de tocar indebidamente a su hija: esto pasó
2 mins

Itatí Cantoral señala a exesposo de una famosa de tocar indebidamente a su hija: esto pasó

Univision Famosos
Hijo mayor de Pepe Aguilar aclara si le ha “negado” que visite a su nieta: el cantante aún no la conoce
2 mins

Hijo mayor de Pepe Aguilar aclara si le ha “negado” que visite a su nieta: el cantante aún no la conoce

Univision Famosos
Shakira y Chris Martin levantan sospechas de romance: ella le dedicó una canción
3 mins

Shakira y Chris Martin levantan sospechas de romance: ella le dedicó una canción

Univision Famosos
“No es karma”: Actriz de Cabo responde tajante a quienes le dicen que está “supergorda”
3 mins

“No es karma”: Actriz de Cabo responde tajante a quienes le dicen que está “supergorda”

Univision Famosos

Con varias fotografías de algunos de los momentos que Isaac Bravo pasó en los escenarios fue como Azar Teatro le dijo adiós al actor.

“Nuestro queridísimo compañero Isaac Bravo SASI ha fallecido. Hoy una losa nos ha aplastado el corazón. ¡ Qué solitos nos has dejado Sasi! Esa casita ya no puede volver a ser la misma sin ti”, señalaron en la publicación.

Muere el actor Isaac Bravo de 'Tierra de Lobos'
Muere el actor Isaac Bravo de 'Tierra de Lobos'
Imagen Facebook Azar Teatro

Los admiradores del actor se solidarizaron con los compañeros de Isaac Bravo y a la par que les desearon pronta resignación ante su irreparable pérdida, señalaron que el histrión siempre vivirá en sus corazones.

¿Quién era Isaac Bravo?

Isaac Bravo, mejor conocido como Sasi, era originario de la región de la Rondilla en Valladolid. Desde pequeño mostró su pasión por la actuación y comenzó a hacer obras escolares.

Al crecer, estudió en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, España. Su pasión por la actuación lo llevó a trabajar en teatro y televisión, catapultando su carrera cuando formó parte de la serie ‘Tierra de lobos’ de Telecinco, donde dio vida al clérigo ‘Isaac’.

Sus actuaciones lo llevaron a ser galardonado con el premio a ‘Mejor actor’ de la Unión de Actores de Castilla y León en 2007 por la obra ‘Solitos’ y seis años después por ‘Seven Seconds’.


Relacionados:
FamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD