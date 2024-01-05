Muere actor de ‘Tierra de lobos’ a los 53 años y así lo despiden: “Qué solitos nos has dejado”

Video Muere actriz de la serie 'Mentes criminales': falleció en la víspera de Navidad

El actor español Isaac Bravo murió a los 53 años de edad el pasado 3 de enero, confirmó este miércoles la compañía teatral a la que pertenecía, Azar Teatro.

Hasta el momento, la familia del actor, quien formó parte de la serie ‘Tierra de Lobos’, no se ha pronunciado sobre el fallecimiento del histrión, por lo que se desconocen las causas del deceso.

PUBLICIDAD

Isaac Bravo recibe un emotivo adiós

Con varias fotografías de algunos de los momentos que Isaac Bravo pasó en los escenarios fue como Azar Teatro le dijo adiós al actor.

“Nuestro queridísimo compañero Isaac Bravo SASI ha fallecido. Hoy una losa nos ha aplastado el corazón. ¡ Qué solitos nos has dejado Sasi! Esa casita ya no puede volver a ser la misma sin ti”, señalaron en la publicación.

Muere el actor Isaac Bravo de 'Tierra de Lobos' Imagen Facebook Azar Teatro

Los admiradores del actor se solidarizaron con los compañeros de Isaac Bravo y a la par que les desearon pronta resignación ante su irreparable pérdida, señalaron que el histrión siempre vivirá en sus corazones.

¿Quién era Isaac Bravo?

Isaac Bravo, mejor conocido como Sasi, era originario de la región de la Rondilla en Valladolid. Desde pequeño mostró su pasión por la actuación y comenzó a hacer obras escolares.

Al crecer, estudió en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, España. Su pasión por la actuación lo llevó a trabajar en teatro y televisión, catapultando su carrera cuando formó parte de la serie ‘Tierra de lobos’ de Telecinco, donde dio vida al clérigo ‘Isaac’.

Sus actuaciones lo llevaron a ser galardonado con el premio a ‘Mejor actor’ de la Unión de Actores de Castilla y León en 2007 por la obra ‘Solitos’ y seis años después por ‘Seven Seconds’.