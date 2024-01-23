Muere a los 20 años ‘tiktoker’ Morgan Ribeiro tras someterse a cirugía de manga gástrica

Video Muere la influencer Luana Andrade, de 29 años, tras someterse a una liposucción

La ‘tiktoker’ inglesa Morgan Ribeiro murió a los 20 años tras someterse a una cirugía de manga gástrica, con la que esperaba bajar de peso.

La joven viajó a principios de este mes desde su casa en el sur de Londres, Inglaterra, a Turquía para que le realizaran el procedimiento, con un costo de 2,500 libras (3,166 dólares), informó Independent el 22 de enero.

PUBLICIDAD

Su novio, Jamie Brewster, explicó al medio que ella investigó “a fondo sus opciones porque no quería pasar años en una lista de espera del (National Health Service) NHS”.

Él contó que Morgan estuvo en el quirófano por “dos horas y media” y que se “quejó de malestar cuando despertó”, pero que los médicos le aseguraron que estaría bien.

Asimismo, afirmó que ella, en su recuperación posterior, siguió los consejos que le brindaron de mantenerse móvil para fortalecerse.

Morgan Ribeiro viajó a Turquía para que le realizaran una cirugía de manga gástrica. Imagen Morgan Ribeiro/TikTok

¿Qué le sucedió a Morgan Ribeiro?

Según el reporte, a Morgan Ribeiro le dieron luz verde para que regresara a casa tres días después de que se le efectuara la operación, el 5 de enero.

Sin embargo, durante el vuelo hacia su ciudad natal, cayó gravemente enferma. Jamie Brewster narró que ella le comentó que tenía “mucho calor y mucho dolor”.

“La azafata le dio un poco de hielo y agua, y le costaba respirar, así que la llevaron a la parte delantera del avión, donde había más espacio, e intentaron ponerle una máscara de oxígeno”, expuso.

Los doctores a bordo de la aeronave trataron de ayudarla antes de que el piloto realizara un aterrizaje de emergencia en Belgrado, Serbia, donde la trasladaron a un hospital.

En la clínica, los médicos indicaron a Brewster que su pareja estaba padeciendo un shock séptico, por lo que tenían que intervenirla.

Los especialistas informaron al chico, de 19 años, que a la ‘influencer’ le habían cortado el intestino delgado en la cirugía de manga gástrica, lo que provocó una infección, según contó.

PUBLICIDAD

La familia de Morgan reveló que los nuevos especialistas le extirparon a ella 10 centímetros de intestino delgado, así que tenían la esperanza de que saliera adelante.

Sin embargo, el 9 de enero, la creadora de contenido sufrió un ataque cardíaco y fue puesta en coma inducido. Falleció cuatro días más tarde, a las 4 de la mañana.

Morgan Ribeiro sufría ‘bullying’ por su peso

A días de lo sucedido, la mamá de Morgan Ribeiro, Erin Gibson, contó que su hija sufría ‘bullying’ desde una edad muy temprana.

“Cuando era niña, la acosaron mucho, siempre luchó con su peso y fue una nena más grande, pasó momentos difíciles con eso. Le dije que era hermosa por dentro y por fuera, que realmente era hermosa”, declaró.

La señora, de 44 años, asevera que no tenía idea de que su retoño se sometería a un procedimiento. Su hija mayor, Kayleigh, descubrió el día de Navidad que su hermana planeaba operarse.

“Cuando me enteré era demasiado tarde, ya estaba en el avión. Tuve esa sensación de hundimiento porque había oído historias de terror sobre Turquía”, sentenció.