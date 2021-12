Mon Laferte casi vomita en el escenario: dio concierto a tres meses de dar a luz

Antes de terminar el 2021, Mon Laferte ofreció una serie de conciertos en el Teatro Metropolitan de Ciudad de México. Originalmente, tenía planeada una presentación el 7 de diciembre, pero la cantante chilena abrió dos fechas más debido a la demanda de boletos.

Según contó la cantante en Instagram, los conciertos en México serían los últimos del año después de una gira por Estados Unidos y coincidirían con seis meses de su embarazo.

Los fans de Mon Laferte hicieron tendencia en Twitter “LAFERTE X METROPOLITAN” y ella retuiteó las menciones positivas de los fans; sin embargo, tuvo un momento complicado por los síntomas del embarazo durante el primer concierto.

Mon Laferte tuvo náuseas en el escenario

Mon Laferte interpretó 24 canciones en su primera presentación en el Teatro Metropolitan, dentro de las cuales incluyó temas de su nuevo disco “1940 Carmen”; sin embargo, los síntomas del embarazo se manifestaron en la presentación.

La cantante contó en Instagram que sintió ganas de vomitar momentos antes de subir al escenario, pero su público le dio fuerza para llevar a cabo el concierto.

“¡Ayer, 5 minutos antes de subir al escenario, me dieron ganas de vomitar! (Tenía al lado del escenario una cubeta jajaja, pensé que no lo lograba.) A veces me creo súper mujer, pero finalmente pude subir a cantar y salió todo bien, aún en la primera canción estaba con náuseas, pero ver a todas esas personas gritando y cantando y su amor me hizo olvidar todo lo malo. Muchas gracias, mis amores, por tanto”, escribió Mon Laferte en Instagram.



Mon entró al tercer trimestre de su embarazo y, según una reseña del concierto del periodista Javier Poza, la cantante explicó durante la presentación en vivo que tenía dificultades para respirar, pero eso no le impidió cantar, bailar y dar un espectáculo para sus fans.

Mon Laferte no reveló el sexo de su bebé, pero dará a luz en las últimas semanas de febrero y no ha anunciado nuevas presentaciones durante los primeros meses de 2022, por lo que, probablemente, se tomará las próximas semanas de descanso para su maternidad.

Mon Laferte embarazada sigue siendo fashionista

Antes de los conciertos en el Teatro Metropólitan, la cantante reveló en Instagram que el traje de charro que utilizó en el Latin GRAMMY fue diseñado con adornos alusivos a su embarazo.

“En el bordado también hay detalles sobre mi momento actual, la maternidad, es por eso que quisimos bordar algunos úteros, corazones y flores que simbolizan la vulva”, explicó Mon Laferte.



Además de estar pasando por el embarazo, Mon Laferte vive un momento de éxito en su carrera después de lanzar su nuevo disco, en el que escribió canciones en inglés por primera vez, ganó el Latin GRAMMY a mejor álbum cantautor y recibió una nominación al GRAMMY en la categoría mejor álbum de regional mexicano por su disco ‘Seis’.



La noche del jueves 9 de diciembre, Mon Laferte tendrá su última presentación de 2021 con la tercera fecha del Teatro Metropolitan en Ciudad de México.