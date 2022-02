Mon Laferte compartió la primera foto de su bebé y contó cómo son sus días como mamá primeriza

La cantante anunció en agosto del 2021 que esperaba su primer hijo. Su emoción por esa nueva etapa de su vida ha sido tal que mostró a todas luces su embarazo.

Cómo olvidar, por ejemplo, que en los Latin GRAMMY de ese año, Mon Laferte posó con su pancita en la alfombra roja y que hasta dio algunos conciertos en plena espera.

Por ello, no es de extrañarse que la cantante de ‘Algo es mejor’ también comparta con sus fans algunos detalles de su hijo Joel.

El nacimiento del hijo de Mon Laferte

El pasado 10 de febrero, la intérprete de ‘Placer Hollywood’ dio a conocer la noticia de que su bebé había nacido. En un corto mensaje de Twitter escribió “ya soy mamá”.

De inmediato le llovieron comentarios de felicitaciones y buenos deseos en esta nueva etapa de su vida.

Desde entonces ha estado un tanto alejada de las redes sociales: se había limitado a comentar lo extenuantes que han sido sus primeros días como mamá.





Mon Laferte compartió la primera foto de su hijo Joel

Lo anterior cambió el 20 de febrero, cuando la originaria de Chile compartió la primera imagen con su bebé.

En su cuenta de Instagram colgó el retrato, en el que se le ve despeinada, sin maquillaje y con una gran sonrisa, mientras sostiene a su hijo entre brazos.

Al pie de la imagen expresó su felicidad por haberse convertido en madre, aunque también detalló algunos de los retos de los últimos días:

“Él necesita a su mamá 24/7 así que esta soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, ¡pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! (...) El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo”.



La imagen sumó más de 800 mil ‘likes’ y 15 mil comentarios positivo en la plataforma digital.

¿Quién es el padre del hijo de Mon Laferte?

La mencionada publicación fue uno de los pocos guiños que la cantante ha hecho a su novio, pero eso no significa que no tengan una sólida relación.

La pareja de Mon Laferte es Joel Orta, músico de la banda musical Celofán. También se desempeña como jefe de producción y manager de la cantante.

El pequeño recibió el mismo nombre que su papá.