Dagna Mata Modelo del video de Nodal inicia “proceso legal” tras acusar presuntas presiones del equipo del cantante Dagna Mata dio a conocer que está emprendiendo acciones judiciales luego de toda la polémica que ha surgido tras ser protagonista del clip de la nueva canción del sonorense, por el cual la compararon con Cazzu y Ángela Aguilar.



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Video Exclusiva: modelo del video de Nodal reacciona a la polémica por su parecido con Cazzu

Dagna Mata, modelo que protagoniza el video de la canción ‘Un Vals’, de Christian Nodal, acaba de anunciar que ha emprendido un litigio.

En una historia de Instagram, este 17 de abril, la joven mexicana difundió el comunicado que lanzaron sus defensores y escribió: “¡Por fin iniciamos el proceso legal!”.

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En el mensaje, Crespo Farrera Abogados dio a conocer que “ha asumido la representación legal” de la ‘influencer’ “con motivo de la controversia pública generada” tras su aparición en el audiovisual.

“Derivada de estos hechos, nuestra representada no sólo ha sido objeto de ataques, descalificaciones y expresiones denigrantes en espacios públicos y redes sociales, sino también de diversas incidencias relacionadas con la forma en que fue gestionada su participación profesional en dicho proyecto por parte de quien la contrató”, explicaron.

En la misiva, se indicó que Dagna “se encuentra valorando ejercer las acciones que resulten procedentes en relación con las afectaciones que ha resentido”.

“Actualmente se mantienen acercamientos encaminados a buscar una solución sería, viable y adecuada para las partes involucradas”, concluyeron.

Dagna Mata compartió este comunicado Imagen Dagna Mata/Instagram

¿Qué acusaciones ha hecho Dagna Mata?

El 13 de abril, en plena polémica, El Gordo y La Flaca transmitió la entrevista que Jordi Martin le realizó a Dagna Mata, quien afirmó que “no” le habían pagado por el trabajo que hizo en la grabación.

Días más tarde, para el programa Hoy, acusó que, además, la cifra que le debían no correspondía al de estrella del clip pues ese no era el rol que le dijeron que tendría.

“A mí se me había dicho, y yo firmé un contrato como figuración, como una extra, porque me habían dicho que ‘solamente iba a salir un segundo’, que ‘estábamos muchas personas ahí’”, relató.

“Por lo que el pago que a mí se me ofrecía no correspondía con el papel que me pusieron en el video ya al final”, agregó.

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Ella señaló que el escándalo en el que resultó involucrada la ha afectado laboral, “física y psicológicamente”.

Dagna Mata destapa supuesta presión por parte del equipo de Nodal

Hablando acerca del tiktok que ‘posteó’, en el que utilizó el tema de ‘Con otra’, de la ex de Christian, Dagna Mata aseveró que le generó una reacción negativa.