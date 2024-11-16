Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, se corona como la nueva Miss Universo 2024

Video Así luce la ganadora de Miss Universo 2023 sin maquillaje: Sheynnis Palacios se mostró al natural

Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, es la nueva Miss Universo en la edición 73 del certamen de belleza que se llevó a cabo en México este 16 de noviembre. Este es el primer triunfo para el país europeo.

Este año fueron 125 participantes que compitieron en el proceso de eliminación hasta que quedaron las tres finalistas: María Fernanda Beltrán de México en tercer lugar, Chidimma Adetshina de Nigeria en segundo y Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca en primero.

Miss Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig, es coronada como Miss Universe 2024 en la Ciudad de México. Imagen Hector Vivas/Getty Images

La nicaragüense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, cedió el tronó y le entregó la afamada corona a Victoria Kjær Theilvig con gran emoción.

PUBLICIDAD

Victoria tiene 21 años, es vendedora de diamantes, bailarina y le interesan los derechos humanos.

Victoria Kjær Theilvig Miss Universo 2024. Imagen Getty Images

El evento

Mario López y Olivia Culpo fueron los anfitriones de la noche y la parte musical estuvo a cargo de Taboo, integrante de los Black Eyed Peas, Robin Thicke y Richaelio, quienes tuvieron su momento para amenizar el evento con sus respectivos performances.

Taboo cantó en el escenario de Miss Universo 2024 en México. Imagen Hector Vivas/Getty Images

Este 2024 el jurado estuvo compuesto por 12 personalidades de todos los ámbitos: Lele Pons, Margaret Gardiner, Nova Stevens, Camila Guiribitey, Gary Nader, Eva Cavalli, Michael Cinco, Fariana, Gianluca Vacchi, Gabriela González, Jessica Carrillo y el jefe del jurado fue Emilio Estefan.

México fue el país anfitrión después de 17 años, ES la quinta vez que se celebra en tierra azteca.

La corona que se entregó en la emisión número 73 de Miss Universo es 'La Luz del Infinito' y está valuada en 5 millones de dólares.