Miss Universo

Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, se corona como la nueva Miss Universo 2024

Victoria Kjær Theilvig se coronó como la ganadora de Miss Universo 2024 en la edición número 73 del afamado certamen de belleza. Este es el primer triunfo para Dinamarca.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Así luce la ganadora de Miss Universo 2023 sin maquillaje: Sheynnis Palacios se mostró al natural

Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, es la nueva Miss Universo en la edición 73 del certamen de belleza que se llevó a cabo en México este 16 de noviembre. Este es el primer triunfo para el país europeo.

Este año fueron 125 participantes que compitieron en el proceso de eliminación hasta que quedaron las tres finalistas: María Fernanda Beltrán de México en tercer lugar, Chidimma Adetshina de Nigeria en segundo y Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca en primero.

Miss Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig, es coronada como Miss Universe 2024 en la Ciudad de México.
Miss Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig, es coronada como Miss Universe 2024 en la Ciudad de México.
Imagen Hector Vivas/Getty Images

La nicaragüense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, cedió el tronó y le entregó la afamada corona a Victoria Kjær Theilvig con gran emoción.

PUBLICIDAD

Más sobre Miss Universo

Muere ex Miss Universe Rusia a meses de su boda: revelan trágico accidente por el que perdió la vida
2 mins

Muere ex Miss Universe Rusia a meses de su boda: revelan trágico accidente por el que perdió la vida

Univision Famosos
Lina Luaces confiesa que no se sentía merecedora de su “suerte” y responde a críticas por su acento
1:06

Lina Luaces confiesa que no se sentía merecedora de su “suerte” y responde a críticas por su acento

Univision Famosos
Lina Luaces confiesa que antes de participar en Miss Universe Cuba 2025 se sentía "incomprendida"
2 mins

Lina Luaces confiesa que antes de participar en Miss Universe Cuba 2025 se sentía "incomprendida"

Univision Famosos
Lina Luaces se transforma en ‘Rosalinda’ y rinde homenaje a su tía Thalía: ella reacciona
1:13

Lina Luaces se transforma en ‘Rosalinda’ y rinde homenaje a su tía Thalía: ella reacciona

Univision Famosos
Lina Luaces lanza contundente mensaje en medio de polémica por su triunfo: Lili Estefan reacciona
1 mins

Lina Luaces lanza contundente mensaje en medio de polémica por su triunfo: Lili Estefan reacciona

Univision Famosos
Lina Luaces se somete a tratamiento: así se prepara para Miss Universo
1:04

Lina Luaces se somete a tratamiento: así se prepara para Miss Universo

Univision Famosos
Emilio Estefan reacciona a rumores de que pagó millones para “asegurar” el triunfo de Lina Luaces
1:00

Emilio Estefan reacciona a rumores de que pagó millones para “asegurar” el triunfo de Lina Luaces

Univision Famosos
Sobrina de Lili Estefan no solo heredó sus ojos: sale a la luz nuevo rasgo en fiesta de Miss Cuba
1:00

Sobrina de Lili Estefan no solo heredó sus ojos: sale a la luz nuevo rasgo en fiesta de Miss Cuba

Univision Famosos
Lina Luaces celebra triunfo como Miss Universe Cuba junto a sus padres: la fiesta fue espectacular
0:49

Lina Luaces celebra triunfo como Miss Universe Cuba junto a sus padres: la fiesta fue espectacular

Univision Famosos
Hija de Lili Estefan usó vestido “3D” en coronación de Miss Cuba: con pedrería a juego con sus ojos
0:54

Hija de Lili Estefan usó vestido “3D” en coronación de Miss Cuba: con pedrería a juego con sus ojos

Univision Famosos

Victoria tiene 21 años, es vendedora de diamantes, bailarina y le interesan los derechos humanos.

Victoria Kjær Theilvig Miss Universo 2024.
Victoria Kjær Theilvig Miss Universo 2024.
Imagen Getty Images

El evento

Mario López y Olivia Culpo fueron los anfitriones de la noche y la parte musical estuvo a cargo de Taboo, integrante de los Black Eyed Peas, Robin Thicke y Richaelio, quienes tuvieron su momento para amenizar el evento con sus respectivos performances.

Taboo cantó en el escenario de Miss Universo 2024 en México.
Taboo cantó en el escenario de Miss Universo 2024 en México.
Imagen Hector Vivas/Getty Images

Este 2024 el jurado estuvo compuesto por 12 personalidades de todos los ámbitos: Lele Pons, Margaret Gardiner, Nova Stevens, Camila Guiribitey, Gary Nader, Eva Cavalli, Michael Cinco, Fariana, Gianluca Vacchi, Gabriela González, Jessica Carrillo y el jefe del jurado fue Emilio Estefan.

México fue el país anfitrión después de 17 años, ES la quinta vez que se celebra en tierra azteca.

La corona que se entregó en la emisión número 73 de Miss Universo es 'La Luz del Infinito' y está valuada en 5 millones de dólares.

'La Luz del Infinito' es el nombre de la corona que se entregó en Miss Universo este 2024.
'La Luz del Infinito' es el nombre de la corona que se entregó en Miss Universo este 2024.
Imagen Hector Vivas/Getty Images
Relacionados:
Miss UniversoCelebridadesFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD