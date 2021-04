Dos gramos de cocaína diarios y un corazón roto: Miguel Bosé reaparece y confiesa que perdió más que una pareja

Y es que el artista insistió en que su madre, la actriz Lucía Bosé, no murió de coronavirus sino que fue sedada “hasta la muerte” por los protocolos sanitarios existentes en los albores de la pandemia, por los que la gente mayor “no era la prioridad”, según aseguró el intérprete de 'Si tú no vuelves'.

“A mi madre se le sedó hasta la muerte, como se solía hacer con el resto de los ancianos, daba igual quién fuera. No te la dejaban sacar, no podías ir a visitarla…”, apuntó.

“Mi madre no tenía coronavirus. Mi madre no se murió de covid y eso tiene que parar ya”, dijo el artista, que no ha querido precisar más detalles sobre las verdaderas causas del fallecimiento. “Esa es otra historia de la que no quiero hablar aquí porque sería interminable y sacaría cosas tremendamente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre en ese momento”, apuntó.