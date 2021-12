“En enero se empieza a rodar la bioserie”: Miguel Bosé reveló detalles de su nuevo proyecto

El sábado 4 de diciembre Miguel Bosé acudió a la Feria Internacional del libro de Guadalajara, ahí presentó su libro autobiográfico ‘El Hijo del Capitán Trueno’, después de una plática con los asistentes dio algunas revelaciones en torno a la producción de su bioserie.

El cantante español detalló que sus memorias le resultaron muy satisfactorias, además sintió que era similar a un compromiso matrimonial, sin embargo anunció que no lanzará otro libro a la brevedad. “La literatura y yo nos hemos comprometido, tal vez el año que viene nos volvamos a ver”.



Llegando al final de la presentación, el intérprete de ‘Amante bandido’ aseveró que en el mes de enero de 2022 comenzará la filmación de su nuevo proyecto, además ya tiene a los actores que lo interpretarán en las diferentes etapas de la vida.

“Para los que se quedaron con ganas de más, en enero se empieza a rodar la bioserie televisiva, hay varias temporadas y la primera arranca exactamente en donde este libro acaba”.



Gloria Calzada fue la encargada de acompañar a Miguel Bosé en la presentación del libro, además de ser entrevistadora.

La presentadora cuestionó al cantante sobre quiénes serán los actores que lo personificarán, a lo que el español se negó a especificar nombres, pero argumentó que serán 3.

“Hay un Miguelito niño, luego hay un joven que se llevará la fase de Bandido, o sea de adolescente hasta los 30 y pico; y luego llega el nacimiento de mis hijos, ese ya lo conocen, es un guapo de verdad”.



El intérprete dejó en claro que las expectativas serán muy altas, además informó que el actor seleccionado para personificarlo en su juventud es un gran talento.

“El chico que hace de mí en la parte joven es un cañón de tipo, es un actorazo, va a ser una revelación bestial y canta igual que yo”.



Hasta el momento se desconoce cuál será la casa productora encargada de mostrar la serie de Miguel Bosé.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue una de las primeras apariciones frente al público, luego que el cantante de ‘Morena mía’ tomara la decisión de retirarse temporalmente para así poder terminar de escribir sus memorias.

A través de ‘El Hijo del Capitán Trueno’ Miguel Bosé revela detalles de su vida íntima, recalcando los aspectos que vivió al lado de su padre Luis Miguel Dominguín, quien provenía de una familia de toreros y no estaba de acuerdo con las preferencias sexuales del intérprete.

En un momento de la presentación, Gloria Calzada remarcó que entre las anécdotas de Miguel Bosé hay momentos que no son gratos para él a pesar de haber vivido una infancia con privilegios.

Respecto a dicha declaración, el cantante apuntó: “Cuidadito con los privilegios, porque vienen cargados de maldiciones”.

Miguel Bosé tuvo un padre que fue muy duro con él

En las memorias del intérprete relató una experiencia que lo marcó. Durante su infancia demostró que era un niño que le gustaba leer, pero su padre quería que sus gustos fueran la pesca o cacería, así que a los 9 años lo llevó a un safari en África en donde le hicieron ‘El novio’, un ritual de iniciación.

“Hacer ‘El novio’ en cacería significa iniciar al que acaba de matar a su primera presa, esa iniciación es una puntada, entre más testosterona lleve en su carga, es más el nivel de bienvenida que se te da en esa etnia de cazadores machos inéditos, a mí me cosieron dentro del ciervo que maté, me pusieron dentro, sacaron del animal (sus órganos), ahí me dejaron y me desmayé por claustrofobia, la falta de aire y sobre todo por la brutalidad”.



Asimismo, en dicho viaje el cantante casi pierde la vida por una enfermedad que contrajo. Antes emprender la excursión, el doctor de la familia le recomendó darle quinina, un fármaco que debió tomar si se enfermaba de paludismo.