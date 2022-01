Ex de Miguel Bosé contó la “historia de terror” que vivió junto a él: fueron pareja 26 años

Fue en el 2018 que Nacho Palau, escultor, dio a conocer que había terminado su relación de 26 años con Miguel Bosé y emprendería acciones legales en favor de sus 4 hijos. Con aquel anuncio también confirmó el romance del cantante, del que nunca antes había hablado públicamente.

El hombre, hasta ese entonces relativamente desconocido, quiso guardar la discreción que los caracterizó por tantos años y no volvió a hablar al respecto más que ante los tribunales.

Al menos así fue hasta ahora, que rompió el silencio y dio detalles de cómo fue su tiempo a lado del intérprete de 'Amante Bandido' en una entrevista exclusiva con la revista 'Diez Minutos'.





Así fue la historia de amor entre Miguel Bosé y Nacho Palau

“Empezó como un cuento precioso y acabó como una historia de terror”, aseguró la expareja de Bosé.

El escultor relató que se enamoró del músico cuando tenía solo 19 años y se conocieron en el Palau de las Artes de Valencia.

“Fue un flechazo para los dos”, pues tan solo mes y medio después, el juez de ‘La Voz México’ se contactó con el joven: lo llamó, tuvieron su primera cita y se volvieron inseparables.



Nacho Palau siguió a Miguel Bosé a Madrid y, con el tiempo (no especificó cuándo), se mudaron a una finca del cantante en Extremadura (España). En ese entonces, él abandonó la escultura para dedicarse de lleno al cuidado y mantenimiento de la propiedad: estudió un curso de agricultura y una empresa de su pareja lo contrató.

Relató que también consiguió una subvención de la Junta de la localidad que invirtió por completo en el inmueble de la estrella internacional.

“Al final la finca se la quedó Miguel y no vi un duro. Para que luego digan que soy un aprovechado. Es cierto que con él nunca me faltó de nada, pero nunca me habrás visto vestido de Armani”.

También aseguró que no le molestó vivir en el anonimato tantos años:

“Yo con Miguel me sentía arropado, protegido, era un tío maravilloso, divertido, con él lo he tenido todo, nunca me ha faltado de nada y nos hemos querido mucho y hemos sido felices”.



Así pasaron entre 8 y 9 años hasta el 2016, cuando se mudaron a Panamá y el amor cayó en picada.





El punto de quiebre: Miguel Bosé cambió tras la llegada de sus hijos

Nacho Palau contó que su ex pareja se transformó con el nacimiento de sus hijos en el 2011. En conjunto, tuvieron dos pares de mellizos por gestación subrogada: los mayores, Diego y Tadeo, son descendientes biológicos de Miguel Bosé; los menores, Ivo y Telmo, del escultor.

La voz de ‘Morena mía’ se obsesionó con la seguridad y privacidad de los pequeños al punto tal de que casi no les permitía salir de su casa.

“Quizá no solo fueron los niños, también su carrera, pero a Miguel se le agrió el carácter”.



En el 2016 se mudaron a Panamá y la relación se rompió por completo:

“era tremendo, nos llevábamos fatal (...) Su comportamiento, su carácter y forma de ser, todo era tremendo. Miguel cuando es bueno, es muy bueno y cuando es malo, es el peor”.



Tras la situación, el escultor decidió regresar a Madrid, vivió en una casa pagada por Bosé y sus cuatro hijos se quedaron en América, los visitaba dos veces al año y cuando el intérprete tenía compromisos de trabajo.

El punto final llegó cuando, de un momento a otro, el músico se llevó a Diego y Tadeo a vivir a México “y rompe la convivencia de los hermanos”.



Desde entonces, Nacho Palau busca que las autoridades españolas reconozcan a los cuatro menores como miembros de la misma familia y puedan volver a hacer su vida juntos.

“Solo quiero mantener a mis hijos, que estén juntos, como sea y donde sea. Para mí no quiero absolutamente nada”.