Miguel Bosé recordó el momento en que su padre lo llevó de cacería y casi pierde la vida

El reconocido cantante español, Miguel Bosé, publicará un extenso libro de memorias en el que recorre anécdotas de su juventud y cómo el tener un padre autoritario lo marcó de por vida.

Según adelantó la firma 'Espasa’, editorial que Bosé eligió para plasmar sus vivencias, el español “pulveriza” los prejuicios que la opinión pública posee sobre él en esta reveladora autobiografía.

Cargando Video... “Hasta 2 gramos de cocaína al día”: Miguel Bosé confesó detalles de sus pasadas adicciones y problemas personales



También detalla la forma en que el famoso torero, Luis Dominguín, se empeñó en hacer hasta lo imposible para evitar que su hijo fuera homosexual.

También te puede interesar:

Cargando galería

Al intérprete de 'Amante Bandido’ le encantaba leer, lo que levantó sospechas de su padre, quien insistía en llevarlo de safari a África para matar animales y que así fuera “por el buen camino”.

"Tienes que hacerme el favor de que te guste o voy a empezar a pensar que no eres mi hijo... porque de mí... por ahora, que yo sepa... no has sacado nada", le decía al cantante cuando era un niño, mientras que a su esposa, la actriz italiana Lucía Bosé, le decía que 'ese niño va a ser maricón'".

Cargando Video... Miguel Bosé hereda mansión de 6 millones de euros



Además de hablar sobre la difícil relación con su progenitor, en las más de 400 páginas el artista aborda otros temas. De acuerdo con la editorial:

"Generoso y audaz como nunca le hemos visto, el autor nos ofrece la cara menos conocida de personajes memorables, desde un Picasso vulnerable y crepuscular, al hermoso y maldito Helmut Berger"



Así como la el tema 'El hijo del Capitán Trueno’, Miguel Bosé nunca fue un hijo digno del padre, "salió un poeta y no una fiera, hijo de su madre", título que además de ser homónimo de su libro de recuerdos, también le hace justicia a lo principalmente narrado.

Cargando Video... 5 cosas que no sabías de: Miguel Bosé

El terrorífico viaje a África que vivió Miguel Bosé

Bosé asegura que a su madre no le cabía en la cabeza que su padre, siendo una figura de talla mundial, no lo entendiera:

De formas exquisitas, fuera tan poco evolucionado en ciertos temas básicos muy vitales. Le parecía retrógrado, sin hablar de lo machista.



Agrega que lo llevaron a Mozambique a un safari a mediados de 1966, también recuerda que nunca le dio pastillas de quinina que el doctor de la familia le había dicho que tenía que tomar, ya que el niño podría morir si se enfermaba de paludismo.

Te puede interesar:

Cargando galería

Desafortunadamente, el niño sí se contagió. Miguel Bosé explica que en el mes que estuvieron en tres campamentos se enfermó gravemente y su vida corrió peligro.

"Entendí que nunca conseguiría estar a la altura de sus expectativas, relata Bosé".

El libro ‘El hijo del Capitán Trueno’ saldrá a la venta el próximo 10 de noviembre.