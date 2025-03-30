Migbelis Castellanos regresa a casa con su bebé y revela inesperada reacción de su perro

Video Migbelis Castellanos reaparece y por primera vez se muestra junto a su bebé tras dar a luz: foto

Luego de que Migbelis Castellanos dio a luz a su primer bebé el pasado 25 de marzo, la presentadora de Desiguales por fin regresó a casa con su hijo Caden.

La venezolana compartió en Instagram cómo fue uno de los momentos más íntimos de vuelta a su hogar junto a su esposo Jason Unanue.

Migbelis Castellanos vuelve a casa junto a su bebé

Antes de traer al mundo a Caden, la exreina de belleza había mencionado a sus fans la inquietud que tenía por saber cuál sería la reacción de su querido perro 'Macchiato' ante la llegada del niño.

Estaba ansiosa por conocer cómo el can tomaría el arribo del nuevo integrante de la familia y ese momento llegó con el regreso de ella y la criatura a casa.

Luego de varios días, la mascota y el niño se conocieron: " 'Macchiato' se ha portado muy bien, como todo un caballero", escribió la modelo el pasado viernes 28 de marzo con una foto en la que aparece con su hijo en brazos acercándose al perrito.

"En cuanto entramos a casa estuvo ansioso por el nuevo olor a bebé", contó sin omitir la reacción del 'peludo' ante el llanto de Caden.

"Si escucha a Caden llorar, de una vez se pone 'modo alerta' y empieza a moverse por la casa", relató.

En general, parece que 'Macchiato' habría reaccionado de buena manera ante el recién nacido causando una inesperada reacción por parte de Migbelis Castellanos.

" Pensé que iba a llevarnos más trabajo tener que controlarlo, pero nos sorprendió a todos en casa", admitió.

Así fue el encuentro entre 'Macchiato' y Caden, el bebé de Migbelis Castellanos. Imagen Migbelis Castellanos/Instagram



El perro llegó a la vida de la presentadora hace poco más de 3 años y ha dicho que tener una mascota a su lado le "cambió la vida".

"Así como el café, 'Macchiato' me da energía", dijo respecto a su fiel compañero en 2022.

Migbelis Castellanos es “un zombie” tras llegada de su bebé

En un mensaje que compartió a sus fans a través del canal de difusión que tiene en Instagram, Migbelis Castellanos reveló cómo está tras convertirse en madre primeriza.

"Gracias a todos por involucrarse y estar pendiente de nosotros. Soy un zombie así que denme un chin… de tiempo mientras nos acostumbramos a todo lo nuevo", reconoció.