Migbelis Castellanos

Migbelis Castellanos regresa a casa con su bebé y revela inesperada reacción de su perro

Migbelis Castellanos ya está en su hogar luego del alumbramiento de su bebé Caden. Una de las situaciones de las que tenía incertidumbre era de cómo reaccionaría su perro 'Macchiato' ante la llegada de la criatura. El can la ha dejado sorprendida.

No te pierdas Desiguales de lunes a viernes a las 3p/2c por Univision

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Migbelis Castellanos reaparece y por primera vez se muestra junto a su bebé tras dar a luz: foto

Luego de que Migbelis Castellanos dio a luz a su primer bebé el pasado 25 de marzo, la presentadora de Desiguales por fin regresó a casa con su hijo Caden.

La venezolana compartió en Instagram cómo fue uno de los momentos más íntimos de vuelta a su hogar junto a su esposo Jason Unanue.

PUBLICIDAD

Migbelis Castellanos vuelve a casa junto a su bebé

Antes de traer al mundo a Caden, la exreina de belleza había mencionado a sus fans la inquietud que tenía por saber cuál sería la reacción de su querido perro 'Macchiato' ante la llegada del niño.

Estaba ansiosa por conocer cómo el can tomaría el arribo del nuevo integrante de la familia y ese momento llegó con el regreso de ella y la criatura a casa.

Más sobre Migbelis Castellanos

Migbelis Castellanos reacciona a críticas a su cuerpo tras ser mamá: “No le queda bien verse delgada”
2 mins

Migbelis Castellanos reacciona a críticas a su cuerpo tras ser mamá: “No le queda bien verse delgada”

Univision Famosos
Migbelis Castellanos ya está “entrenando” a su bebé de 4 meses: revela para qué
0:57

Migbelis Castellanos ya está “entrenando” a su bebé de 4 meses: revela para qué

Univision Famosos
¿Bebé en camino? Migbelis Castellanos revela cuándo se convertiría en madre por segunda vez
0:56

¿Bebé en camino? Migbelis Castellanos revela cuándo se convertiría en madre por segunda vez

Univision Famosos
Migbelis Castellanos vuelve a la TV tras dar a luz y llora al dejar a su bebé en casa: así regresó
1:09

Migbelis Castellanos vuelve a la TV tras dar a luz y llora al dejar a su bebé en casa: así regresó

Univision Famosos
Migbelis Castellanos sufre “ansiedad” tras separarse de su hijo por primera vez para ir a trabajar
0:49

Migbelis Castellanos sufre “ansiedad” tras separarse de su hijo por primera vez para ir a trabajar

Univision Famosos
Migbelis Castellanos presenta a su bebé y deja ver su carita ¿se parece a ella?
1:11

Migbelis Castellanos presenta a su bebé y deja ver su carita ¿se parece a ella?

Univision Famosos
Angustiada, Migbelis Castellanos corre para saber qué tiene su bebé: “Está llorando tanto”
1:16

Angustiada, Migbelis Castellanos corre para saber qué tiene su bebé: “Está llorando tanto”

Univision Famosos
Migbelis Castellanos sufre dolorosa pérdida a días de haber dado a luz: “Me acobijaste en tus brazos”
1:04

Migbelis Castellanos sufre dolorosa pérdida a días de haber dado a luz: “Me acobijaste en tus brazos”

Univision Famosos
Migbelis Castellanos reaparece y por primera vez se muestra junto a su bebé tras dar a luz: foto
0:57

Migbelis Castellanos reaparece y por primera vez se muestra junto a su bebé tras dar a luz: foto

Univision Famosos
Migbelis Castellanos vive calvario horas antes de tener a su bebé: creyó “estar lista y no pasó así”
1:08

Migbelis Castellanos vive calvario horas antes de tener a su bebé: creyó “estar lista y no pasó así”

Univision Famosos

Luego de varios días, la mascota y el niño se conocieron: " 'Macchiato' se ha portado muy bien, como todo un caballero", escribió la modelo el pasado viernes 28 de marzo con una foto en la que aparece con su hijo en brazos acercándose al perrito.

"En cuanto entramos a casa estuvo ansioso por el nuevo olor a bebé", contó sin omitir la reacción del 'peludo' ante el llanto de Caden.

"Si escucha a Caden llorar, de una vez se pone 'modo alerta' y empieza a moverse por la casa", relató.

En general, parece que 'Macchiato' habría reaccionado de buena manera ante el recién nacido causando una inesperada reacción por parte de Migbelis Castellanos.

" Pensé que iba a llevarnos más trabajo tener que controlarlo, pero nos sorprendió a todos en casa", admitió.

Así fue el encuentro entre 'Macchiato' y Caden, el bebé de Migbelis Castellanos.
Así fue el encuentro entre 'Macchiato' y Caden, el bebé de Migbelis Castellanos.
Imagen Migbelis Castellanos/Instagram


El perro llegó a la vida de la presentadora hace poco más de 3 años y ha dicho que tener una mascota a su lado le "cambió la vida".

"Así como el café, 'Macchiato' me da energía", dijo respecto a su fiel compañero en 2022.

Migbelis Castellanos es “un zombie” tras llegada de su bebé

En un mensaje que compartió a sus fans a través del canal de difusión que tiene en Instagram, Migbelis Castellanos reveló cómo está tras convertirse en madre primeriza.

PUBLICIDAD

"Gracias a todos por involucrarse y estar pendiente de nosotros. Soy un zombie así que denme un chin… de tiempo mientras nos acostumbramos a todo lo nuevo", reconoció.

Video Migbelis Castellanos confesó que se sintió decaída por las noticias que le dio su doctor
Relacionados:
Migbelis Castellanos Bebés famososMascotas de FamososFamososCelebridadesDesigualesTelevisionCasas de FamososMaternidadPerros

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD