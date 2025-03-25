Migbelis Castellanos

Nace el bebé de Migbelis Castellanos: publica la primera foto de Caden

Migbelis y su esposo se convirtieron en padres este martes 25 de marzo. La feliz noticia la compartieron a través de Instagram.

Migbelis Castellanos y su esposo, Jason Unanue, se convirtieron en padres este jueves 25 de marzo. La noticia del nacimiento de su hijo Caden la dieron a través de Instagram.

“Ahora somos una familia de 3 y un perrito”, escribió la querida presentadora en la publicación.

“Nuestro hijo nació a las 8:58 a.m. el 25 de marzo de 2025, con la bendición de Dios en un parto natural sin complicaciones y los dos estamos muy sanos”, explicó.

“Gracias a todos por estar tan pendientes. Ya son tíos”, finalizó su misiva.

La venezolana compartió la primera fotografía de Caden, en la que él sale tomando la mano de su papá.

Migbelis Castellanos dio la bienvenida a su bebé, Caden.
Migbelis Castellanos dio la bienvenida a su bebé, Caden.
Imagen Migbelis Castellanos/Instagram

Así fue el embarazo de Migbelis Castellanos

La presentadora venezolana anunció el 16 de agosto de 2024 en el show Desiguales que estaba embarazada de su primer hijo.

"Estamos muy, muy, muy felices con esta noticia. Mis papás están felices, ya ellos saben, la familia de él también. Estamos todos muy felices porque esto es una bendición de Dios", contó emocionada en el show.

El 23 de noviembre Migbelis y Jason finalmente se casaron en una espectacular boda donde lució orgullosa su pancita.

El 10 de febrero su amiga y compañera, Karina Banda, le organizó un 'baby shower', en un restaurante de Miami, pues Migbelis no tenía planeado celebrar uno, ya que dijo en Instagram que afortunadamente durante su embarazo había recibido muchos regalos para su bebé. Fue en ese evento donde también reveló que su hijo llevaría el nombre de Caden Unanue.

A principios de marzo, Castellanos mostró imágenes del cuarto de su hijo y dejó ver que la decoración era blanca, pues explicó que prefería esperar a conocer la personalidad de Caden para elegir los colores.

Ahora, después de nueve meses, su familia creció con la llegada de su primer hijo.

