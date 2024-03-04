Michelle Vieth tiene un hijo piloto del ejército y ahora se prepara para el debut de su hija en cine

Video Hijo de Michelle Vieth ya es piloto del ejército: la actriz está muy orgullosa de su primogénito

Michelle Vieth está orgullosa de ver a sus hijos marcar camino en lo profesional, pues luego de presumir que su hijo Leandro, de 18 años, recibió la licencia como piloto del ejercito de Estados Unidos, ahora se alista para el debut de Michelle, su hija de 16, en cine.

¿Michelle Vieth, como otros famosos, será mánager de su hija actriz?

Durante un reciente encuentro con la prensa, Michelle Vieth reveló que en unas semanas por fin se podrá disfrutar del trabajo que su hija hizo en la película en la que compartirán créditos.

La actriz, de 44 años, destacó que se ha limitado a acompañar a su hija desde un plano maternal, de cuidado, intentando no intervenir en las técnicas, ni el trabajo del equipo de producción en la que trabajó su hija.

"Ya mero, el 11 de abril, si Dios quiere y todo va bien, estrenamos la película de 'La loca de Reforma' y pues cuidándola, no hay más, asesorándola, sin meterme de más porque ella lleva su propio proceso y yo siempre he sido de las que respeta, el trabajo del director, del productor, del guionista y pues yo soy actriz, me dedico a actuar y hacer mi personaje", dijo en la grabación compartida por Edén Dorantes el pasado 3 de marzo en YouTube.

Michelle Vieth presumió en redes sociales parte del proceso del próximo debut de su hija Michelle en cine. Imagen Michelle Vieth/Instagram



La estrella de telenovelas como ‘Amigas y Rivales’ y ‘Mi pequeña traviesa’ explicó que, aunque sí han compartido algunos consejos como actriz con su hija, prefiere mantenerse al margen, aclarado que la presencia en la carrera de la pequeña Michelle es solo como mamá y no como representante pues aún no hay un plan para que su hija siga oficialmente una carrera en la actuación.

"Ella hizo su propio proceso, de repente me preguntó una que otra cosa, pero hasta ahí, no soy de las mamás que se mete. Es menor de edad, soy su mamá, tengo que estar con ella, no (como mánager) porque todavía no ha dado como el paso de 'oye, mamá, me quiero dedicar a esto como carrera’; ella está estudiando la prepa, está feliz, disfrutando esta nueva etapa, ya tendrá oportunidad, en un futuro, de platicarles cómo lo vivió, cómo lo hicimos, entonces contenta, orgullosa de mi pollito, de mi nena, que la amo con todo el corazón", declaró.

Michelle Vieth contó que las pocas participaciones que su hija ha tenido en producciones como en la serie ‘Narcos’, en la que aparece en dos escenas, fueron por propuesta de la producción.

"Ella tuvo una participación en la serie de 'Narcos' pero también fue porque me la pidieron, hizo el casting y se quedó, y cuando hicimos la película me dijo la productora que estaban buscando a alguien para hacerme a mí de joven y cuando le dije me dijo 'sí quiero'. Yo nada más estuve ahí a la distancia, como espectadora a la distancia, disfrutándola, creo que estoy más nerviosa por verla en pantalla que por verme a mí", confesó.

¿Quiénes son los hijos de Michelle Vieth y a qué se dedican?

La actriz habló también sobre lo rápido que ha sentido pasar el tiempo en sus cuatro hijos, pues la menor de ellos, Selika, ya tiene 7 años; Cristian, 9; Michelle, 16; y el mayor, Leandro, 18.