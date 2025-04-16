Revelan causa de muerte de Michelle Trachtenberg, actriz de ‘Gossip Girl’ y ‘Sueños sobre Hielo’

Video Michelle Trachtenberg, de ‘Gossip girl’, enfrentó antes de morir a quienes decían que "parecía enferma"

La causa de muerte de Michelle Trachtenberg, actriz de ‘Gossip Girl’ y ‘Sueños sobre Hielo’ ha sido revelada pese a que su familia rechazó que se le practicara una autopsia.

Este miércoles 16 de abril la Oficina del Médico Forense de Nueva York dio a conocer a People que la intérprete de 39 años perdió la vida por “complicaciones derivadas a la diabetes mellitus” que padecía y no por aparentes complicaciones de un trasplante de hígado.

El portavoz declaró al mismo medio que “la determinación modificada se tomó tras revisar los resultados de las pruebas toxicológicas”, las cuales “pueden realizarse sin autopsia”.

Michelle Trachtenberg fue encontrada sin signos vitales por su madre en su departamento ubicado en Central Park South el 26 de febrero. Una llamada de emergencia al 911 habría alertado a las autoridades de su deceso.

Un día después del fallecimiento de la estrella de televisión, la Oficina del Médico Forense de Nueva York reveló a People que la familia de Michelle Trachtengberg había rechazado que se le practicara una autopsia por lo que su muerte fue clasificada como “indeterminada”.

Aquella ocasión, fuentes reportaron a TMZ que meses atrás la actriz se había sometido a un trasplante de hígado luego de una dura lucha contra problemas de alcohol.

La carrera como actriz de Michelle Trachtenberg comenzó cuando ella tenía solamente 3 años. Sin embargo, su salto a la fama ocurrió cuando participó en la película ‘Harriet la espía’.