Causa de muerte de Michelle Trachtenberg podría no esclarecerse: esta es la razón

Video Michelle Trachtenberg, de ‘Gossip girl’, enfrentó antes de morir a quienes decían que "parecía enferma"

La causa de muerte de la Michelle Trachtenberg, estrella de ‘Gossip Girl’ y ‘Buffy, la cazavampiros’, podría no esclarecerse.

Este jueves 27 de febrero, la oficina del medico forense de la ciudad de Nueva York informó a New York Post que la familia de Michelle Trachtenberg rechazó que se le practicara una autopsia.

Las familias pueden rechazar las autopsias cuando hay evidencia de un crimen o por razones religiosas, por lo que el deceso de la intérprete de 39 años fue calificada por las autoridades como “indeterminada”.

Según el Departamento de Policía de Nueva York, Trachtenberg fue encontrada “inconsciente e insensible” en su departamento el miércoles por la mañana. El personal de emergencias médicas declaró muerta a la actriz.

Michelle Trachtenberg habría sido trasplantada

Fuentes policiales informaron a New York Post que en ese momento su muerte no estaba siendo investigada como sospechosa. Incluso, Daily Mail informó que Michelle Trachtenberg habría muerto por causas naturales y aparentes complicaciones de un trasplante de hígado.

Fuentes reportan a TMZ que meses atrás la actriz se había sometido a un trasplante de hígado luego de una dura lucha contra problemas de alcohol.

En los últimos meses, Michelle Trachtenberg desató alarma entre sus seguidores por supuestamente aparecer demacrada y frágil en sus fotografías. En enero de 2025, la intérprete aseguró en Instagram que se sentía “feliz y saludable”.

“Explícame cómo me veo enferma. ¿Perdiste un calendario y no te diste cuenta de que no tengo 14? Tengo 38. Qué triste que dejes tal comentario”, escribió la protagonista de 'Sueños sobre Hielo' antes de ahondar en otra publicación. “Recibí varios comentarios recientemente sobre mi apariencia. Nunca me he sometido a cirugía plástica, estoy feliz y saludable. Revísate a ti mismo, hater”.