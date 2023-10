¿Sylvia Pasquel no fue a la boda de su nieta Michelle Salas? Reportan que fue hospitalizada: esto se sabe

"Hace unos años ya se la había fracturado, a mí me tocó cuidarla en su casa de aquí del Pedregal; iba yo a ver a Sylvia Pasquel, la ayudaba en sus terapias y tal... y ahora se cayó estando en Roma, a dos días de la boda, fíjate que no se quiso llevar a su mamá doña Silvia Pinal para no lidiar con alguien y resulta que se cayó", destacó.