Michelle Renaud toma drástica decisión en pleno embarazo: revela que se va de México

Michelle Renaud disfruta al máximo su avanzado embarazo, pero ahora destapó que pronto se irá de México y cumplira uno de los sueños más grandes de su vida.

Michelle Renaud se va de México con ayuda de Matías Novoa

PUBLICIDAD

En entrevista con Jorge Lozano H para el podcast ‘Personalidades Ingobernables’, la actriz señaló que su esposo ha sido un motor que la impulsa a seguir sus sueño y uno de ellos es vivir en otra ciudad, por lo que están a punto de mudarse.

“Había estado en relaciones que yo sentía que me daban el ‘sí’, yo decía ‘me apoyan en todo’. Con Matías entendí lo que es que te digan ‘¿quieres hacer esto?’ y que te avientan, para mí Matías es un motor que me agregaron”.

Michelle Renaud reveló que en tan sólo tres meses lograron planear todo en su nueva ciudad y que está feliz de cumplir su sueño.

“Todo surgió en tres meses, fue de ‘nos vamos, nos vamos’. Irte a una nueva ciudad, que era mi sueño de toda la vida”, comentó.

La esposa de Matías Novoa aseguró que vivir en otra ciudad siempre fue una inquietud que tuvo, pero que siempre postergaba sus planes.

“Siempre decía, 'bueno, en algún momento, cuando esté viejita porque tengo tantas cosas aquí', pero de pronto decir ‘no me importa ni siquiera mi carrera’. Eso me decían ‘¿de qué vas a trabajar? y en México te va superbién’, yo decía ‘no me importa dónde me vaya superbién’, lo que me importa es vivir esta experiencia”.

Pese a su avanzado embarazo y sin importar qué pasará con su carrera, Michelle Renaud se dice feliz de por fin ver cristalizado su sueño, aunque evitó destapar a qué ciudad o país se mudarán.

“En menos de tres meses ya armamos todo nuestro sistema en otro lado, ya armamos todo, estamos a días para irnos”, detalló la actriz, quien reiteró que todo fue gracias a Matías Novoa, quien la impulsa a cumplir sus sueños y la brinda seguridad en todos los aspectos.

PUBLICIDAD

“Me da muchísimo gusto porque como estoy con Matías no me entran dudas, no me entran miedos, me entra este rollo de ‘si estoy con él todo va a ser perfecto aunque vayamos a empezar desde cero’. Es lo que siempre debería de aportar la pareja… Hasta el día de hoy no ha habido una cosa que empezamos en un pensamiento y nos entra miedo, para él todo es poder”.

Usuarios de redes sociales y medios de comunicación aseguran que la pareja se podría mudar a España, país que han visitado en repetidas ocasiones los últimos meses.

Michelle Renaud y Matías Novoa confiesan que su bebé no nacerá en México

Semanas atrás, Michelle Renaud y Matías Novoa dieron pistas de sus planes de mudarse de México, cuando destaparon que su hijo Milo nacería en casa, pero en otro país.

Muchos creyeron que al igual que varias famosas, la actriz daría a luz en Estados Unidos, pero Michelle Renaud lo aclaró todo en marzo pasado.

“No, yo nunca he sido de agua, en mi casa sí, pero así sin agua. No, en Estados Unidos no (nacerá), pero fuera de aquí, hay que viajarle”, sentenció la actriz.