Michelle Renaud

Michelle Renaud dice lo que le preocupa en la recta final de su embarazo

Michelle Renaud compartió una dulce fotografía para celebrar la recta final de su embarazo, destacando lo que más le impresiona mientras espera a Milo, su hijo con Matías Novoa.

Valeria Contreras N..
Video Bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa todavía no nace y ya mostró que le gusta “bailar”: video

Michelle Renaud está disfrutando al máximo la etapa final de su embarazo. Tras celebrar su primer baby shower para su hijo Milo, compartió en redes sociales sus pensamientos.

La esposa de Matías Novoa publicó una foto este fin de semana mostrando su pancita de embarazo y la comparó con una imagen similar que protagonizó hace un año junto a su amiga Sandra Kai, también actriz.

En la primera imagen, Michelle aparece besando la pancita de Kai durante su embarazo en 2023, mientras que en la segunda, los roles se invierten y es Renaud quien luce su vientre.

Tras la comparación, la actriz, madre desde hace siete años, destacó lo sorprendentemente similares que lucen las panzas y expresó su preocupación por el crecimiento continuo de la suya.

"Lo que más me sorprende de estas fotos es que Uma nació 3 días después, ¡y aún me quedan 10 semanas! ¿Cuánto más crecerá mi panza?", escribió junto a emojis de sorpresa y risas.

Michelle Renaud revela su preocupación por su segundo embarazo
Imagen Instagram Michelle Renaud

Michelle Renaud está a punto de dar a luz a su segundo hijo en poco más de dos meses. Tanto ella como Matías Novoa confirmaron recientemente que el nacimiento de Milo será en Madrid, España, a donde se mudarán por tiempo indefinido.

"No es que no queramos que nuestro hijo no sea mexicano, sino que se nos presenta la oportunidad de salir del país y estamos tomando esa opción. Será una nueva aventura, muchos cambios, pero no es que no queramos que nuestro hijo no sea mexicano", explicó el actor en una entrevista reciente con Despierta América.

Michelle Renaud muestra su pancita de embarazo

Horas más tarde, Michelle Renaud publicó una serie de fotos tomadas por Matías Novoa, donde mostró orgullosamente su pancita de embarazo.

En las imágenes, la actriz posó semidesnuda, llevando solo una bata, destacando su estado de gestación.

Michelle Renaud deja ver su embarazo con tiernas fotos
Imagen Instagram Michelle Renaud

Matías Novoa también compartió las mismas fotos, pero a diferencia de Michelle Renaud, añadió una descripción que dice: "Enamorarse una y otra vez".

Con esa misma mirada
