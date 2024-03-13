Michelle Renaud

Hijo de Michelle Renaud celebra su cumpleaños con su papá y esto hace la actriz

Marcelo, quien festejó con su papá, Josué Alvarado, recibió un lindo mensaje de Matías Novoa.

Univision picture
Univision
Video Hijo de Michelle Renaud sufre la muerte de un ser querido: le manda carta al cielo

Marcelo, primogénito de Michelle Renaud, celebró este 12 de marzo su cumpleaños número siete, hecho que festejó en grande desde el fin de semana, cuando su papá Josué Alvarado organizó una fiesta con temática de futbol.

Sin embargo, los festejos para el pequeño siguieron y la especial fecha la pasó con el exesposo de la actriz, quien a través de su cuenta oficial de Instagram dejó ver el plan que tuvieron.

El empresario presumió que Marcelo portó la playera de la selección argentina con el número 10 y el nombre de Lionel Messi; además, padre e hijo disfrutaron de una ida al cine y tras horas juntos terminaron agotados.

“Marcelo y papá… Así cerramos, esperando los 8”, señaló el exesposo de Michelle Renaud protagonizando una divertida fotografía en la que fingieron estar dormidos.

Imagen Instagram Josué Alvarado

Después de que Marcelo disfrutó del día con su papá, Michelle Renaud no dejó pasar la oportunidad de festejar a su hijo.

La actriz compartió varias imágenes de su pequeño, a quien le deseó “Feliz cumpleaños”.

“Increíble que mi bebé cumpla 7 años. Ya no es un bebé… la vida se va volando”, detalló Michelle Renaud, quien también replicó la felicitación de su esposo, Matías Novoa, para Marcelo.

Michelle Renaud y Matías Novoa dedicaron emotivos mensajes a Marcelo
Michelle Renaud y Matías Novoa dedicaron emotivos mensajes a Marcelo
Imagen Instagram Michelle Renaud y Matías Novoa

El protagonista de ‘Marea de pasiones’ compartió una foto del pequeño y junto a emojis en forma de corazón, escribió: “El niño Marcelo de cumple”.

Michelle Renaud revela la conexión de su hijo y Matías Novoa

Con el tierno mensaje de felicitación, el chileno dejó claro el gran cariño que siente por Marcelo, hijo de su esposa Michelle Renaud y Josué Alvarado.

La propia actriz destapó, en el podcast ‘Me late ser humano’ de Irán Castillo y Pepe Ramos, que su actual pareja y su primogénito tienen un vínculo muy especial.

“Fue tan increíble la conexión con Marcelo en ese momento, lo que más me sorprendió no fue su guapura, fue que cuando se lo presenté a Marcelo, era como que lo conocía. Hoy en día, la relación que tiene Marcelo con Matías es impresionante, tienen una química que agradezco todos los días. Todo el tiempo lo está buscando y se siente protegido por él”, contó.

Es común que Matías Novoa comparta fotos junto a su hijo Axel y su hijastro Marcelo, demostrando la gran familia que han formado.

