Exesposo de Michelle Renaud organiza tremenda fiesta de cumpleaños para su hijo

Marcelo, primogénito de la actriz, cumple 7 años este 12 de marzo y su papá lo festejó así.

Michelle Renaud debutó cómo mamá hace siete años con el nacimiento de su hijo Marcelo, fruto de su relación con Josué Alvarado. El empresario comparte la crianza del pequeño con la actriz y ahora organizó una fiesta para celebrar a su primogénito.

El exesposo de la protagonista de telenovelas celebró a lo grande el cumpleaños del niño y a través de redes sociales mostró detalles de todo lo que planeó.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el empresario compartió una serie de fotografías de la fiesta que tuvo como temática el fútbol y sobre todo a Lionel Messi, el jugador favorito de su hijo.

Hasta Lionel Messi lo sabe… 7… Marcelo y papá”, señaló Alvarado como descripción de la primera foto, en la que Marcelo aparece utilizando el uniforme del FC Barcelona.

En otra publicación, dejó ver el momento en que le cantaron las tradicionales ‘Mañanitas’ y el pastel donde se lee el nombre de Messi sobre la playera de la selección argentina de fútbol.

El hijo de Michelle Renaud también tuvo figuras de tamaño real de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dejando clara su pasión por el balompié.

Así fue la espectacular fiesta de Marcelo, hijo de Michelle Renaud
Así fue la espectacular fiesta de Marcelo, hijo de Michelle Renaud
Imagen Instagram Josué Alvarado

Se espera que la actriz publique este 12 de marzo una emotiva felicitación para su hijo Marcelo, a quien en 2023 le dedicó emotivas palabras junto a varias fotografías de los seis años que han pasado juntos.

“6 años cumple el amor de mi Vida. Bien dicen… Los días son largos pero los años MUY CORTOS. Te amo mi moshi, MI MAXIMO”, precisó en aquella ocasión.

¿Cuándo y por qué Michelle Renaud se divorció de Josué Alvarado?

El romance de Michelle Renaud y Josué Alvarado duró ocho años; el 12 de noviembre de 2016 unieron sus vidas en una íntima boda en Tepoztlán, Morelos.

Su hijo nació en 2017 y, un año después, la hoy expareja anunció su divorcio asegurando en la revista HOLA que tenían una gran relación y hasta una amistad.

Sin embargo, poco a poco Michelle Renaud destapó lo que vivió con el padre de su hijo. En el programa D-Generaciones detalló que era una relación tóxica y que cuando llegó Marcelo a su vida, decidió que ya no quería más eso.

“Mi relación se basaba en el dolor, no en el amor, no en la comunicación, no en el crecimiento… A mí lo que me hizo divorciarme fue Marcelo, que yo creía que amaba al papá y cuando conocí a Marcelo y vi lo que era el amor dije ‘esto (su hijo) es amor, esto (su matrimonio) es ansiedad, toxicidad’”, reveló Michelle Renaud en 2022 en su charla con Aislinn Derbez.

