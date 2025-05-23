Hija mayor de Michelle y Barack Obama es acusada de presunto plagio: “El nepotismo”
La primogénita del expresidente de Estados Unidos habría copiado escenas de un cortometraje para un comercial que dirigió. La cineasta Natalie Jasmine Harris explicó el caso.
Malia, la hija mayor de Michelle y Barack Obama, ha sido acusada de presunto plagio por la cineasta independiente Natalie Jasmine Harris.
La directora recurrió a su cuenta de Instagram para hablar de la supuesta igualdad entre su película, ‘Grace’, y un anuncio a cargo de la primogénita del expresidente de Estados Unidos.
¿Hija de Barack Obama copió película?
En su publicación, Natalie Jasmine Harris recordó que su cortometraje fue estrenado en el Sundance Film Festival el año pasado e indicó:
“El corte [para redes] sociales del nuevo comercial de Nike, dirigido por Malia Obama (quien también estuvo en Sundance en mi año) se siente sorprendentemente similar a mi trabajo…”, escribió en X.
Acompañando su ‘post’, ella colocó imágenes en las que comparó una escena de ambos proyectos que muestra a jóvenes jugando con sus manos y conversando a la entrada de una casa.
“Sé que el arte a menudo se solapa, pero momentos como este impactan mucho cuando te has entregado por completo a contar historias con esmero y apenas recibes el reconocimiento que mereces”, indicó.
“Si las marcas buscan una imagen específica, ¿por qué no contratar directamente a la fuente en lugar de buscar reconocimiento del nombre?”, añadió.
La joven de 27 años, quien colgó en su ‘feed’ una fotografía en la que aparece con el retoño de Barack, calificó el hecho como “devastador” y “decepcionante”.
“Constantemente escribo sobre lo difícil que es ser una cineasta emergente en estos momentos y mantenerse sin beneficiarse de las conexiones familiares, la riqueza generacional o el nepotismo…”, anotó.
“Y ver esto me da aún menos esperanzas de que esta industria quiera que yo esté aquí”, confesó al respecto.
Natalie Jasmine Harris revela el ‘silencio’ de Malia Obama
En un ensayo publicado por Business Insider, Natalie Jasmine Harris aseguró que desde que habló del asunto, el 5 de mayo, “no he tenido noticias de Malia Obama ni de Nike”.
“Pero me gustaría que hubiera algún tipo de reconocimiento”, admitió antes de aceptar que dudó en hacer pública su denuncia, “pero he invertido demasiado en mi trabajo como para quedarme sentada mirando”.