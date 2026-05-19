Vadhir Derbez

Mhoni Vidente predice que denuncia contra Vadhir por supuesto abuso sería “venganza” para Eugenio Derbez

La astróloga aseveró que, basada en una tirada de cartas, el proceso legal por presunta agresión sexual que afecta al cantante se trataría de una represalia para el actor.

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Por:Univision
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Mhoni Vidente realizó una predicción sobre la denuncia que pesa contra Vadhir Derbez por presuntamente haber cometido abuso sexual en agravio de una modelo de 19 años.

Tal y como lo ha hecho en otras ocasiones, la astróloga se refirió a la polémica que actualmente rodea a la famosa familia.

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“Trae ahorita un delito, o una acusación muy fuerte en cuestiones legales, por culpa de una muchacha que es americana”, dijo, para el canal de YouTube de Unicable.

Según la cubana, dicho problema judicial se trataría de una represalia dirigida en realidad para el padre del cantante.

“Le sale la carta de El Loco, le sale la carta de El Diablo: ¡esta es una venganza contra su papá o es una venganza contra su familia!”, indicó.

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¿Vadhir Derbez irá a la cárcel?

Mhoni Vidente destacó que, como en todo proceso judicial, Vadhir Derbez deberá comprobar su alegada inocencia presentando pruebas.

Siguiendo con su vaticinio, la tarotista indicó para el actor: “Aquí lo que tiene que hacer es buscarse mejores abogados, cambiar a los que tiene. Tratar de llegar a un buen juicio, un buen arreglo”.

De acuerdo con ella, pese a todo, el protagonista de ‘Como si fuera la primera vez’ terminaría encarcelado por un tiempo.

“Lamentablemente, yo lo veo pisando la cárcel. Que, a lo mejor, pueda salir a los 9 u 11 meses después, pero eso lo va a marcar de por vida”, señaló.

Por eso, su sugerencia es que, además de asesorarse con excelentes letrados, el artista tendría que “ver de dónde viene esta línea de venganza contra el papá”.

“Él fue objeto [estuvo ajeno] completamente de esa situación, pero dio pie a esa complicidad”, explicó al respecto.

Mhoni Vidente afirma que Eugenio Derbez debería advertir a sus hijos

En esta misma oportunidad, Mhoni Vidente aseveró que Eugenio Derbez debería prevenir a sus retoños acerca de la supuesta revancha que buscarían ejercerle.

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“Va a tener que hablar con todos sus hijos para decirles: ‘¿Saben qué? Estamos en el tintero’”, declaró. “¡No den pie a nada, a nadie!”.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

En el programa ‘De primera mano’ se dio a conocer que el pasado 2 de abril, una joven entabló una querella ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales en contra de Vadhir Derbez.

La supuesta víctima aseguró que, presuntamente, él la llevó a un camerino, donde la besó y ejerció “contacto físico no consensuado”.

Él, por su parte, negó tajantemente la imputación: “Si estoy aquí dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”.

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