Famosos Vadhir, hijo de Eugenio Derbez, niega acusación de presunto abuso contra modelo: explican qué hay detrás El cantante aseguró que no cometió el delito por el que fue denunciado ante las autoridades mexicanas. Su abogado explicó qué estaría pasando en realidad con la imputación.



Video Vadhir Derbez no canta mal las rancheras: así sorprendió con una serenata

Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, niega “categóricamente” haber cometido abuso sexual en contra de una modelo de 19 años, quien lo denunció por el presunto delito.

La tarde de este 6 de mayo, el cantante reaccionó al proceso legal en el que se le señala de supuestamente haber agredido a la joven.

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“Si estoy aquí dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, dijo en entrevista para ‘De primera mano’.

“Se me hace durísimo tener que estar pasando por esto. No saben lo mal que la he estado pasando y nada más quiero que esto se arregle y se clarifique”, agregó.

Vadhir Derbez sería víctima de intento de extorsión

A la misma emisión, los abogados del artista explicaron que detrás de la imputación existiría un intento de obtener una importante cantidad económica.

“Nosotros primero nos enteramos de esto no por medios oficiales, sino por medio de una extorsión”, explicó el licenciado Enrique González.

“Le llegan mensajes al señor Vadhir Derbez, por medio de diversos celulares, también por Instagram, por diversas redes, pidiéndole dinero porque supuestamente había cometido algún abuso sexual en contra de una señorita que, la verdad, ni siquiera tenemos ubicado quién es”, agregó.

Ante el alegado chantaje, el protagonista de ‘Dulce familia’ no dio ningún pago “porque no hizo absolutamente nada”.

Luego de eso, precisó el letrado, comenzaron a mandarle información del supuesto ataque, como el sitio en el que aseveraban había pasado y “extractos de lo que aparentemente es la carpeta de investigación”.

“Y le dicen que, si no da 350 mil dólares, evidentemente le van a librar orden de aprehensión y lo van a detener”, relató.

González puntualizó que, presumiblemente, “es una red de delincuencia organizada”, integrantes de “una mafia colombiana” con otros de alguna mexicana, la que habría fraguado todo esto.

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“Es un grupo que se dedica a la trata de personas. Aparentemente rentan o se dedican a prestar servicios de modelos a diversas locaciones y con posterioridad estas aparentemente modelos se dedican a extorsionar a artistas, empresarios, etcétera”, indicó.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

En la emisión de esta tarde del show, se dio a conocer que el pasado 2 de abril una mujer de 19 años interpuso una demanda en perjuicio de Vadhir Derbez, en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, por el cargo de presunta violación.

Los documentos de la querella, obtenidos por el televisivo, exponen que ella aseguró que el artista presuntamente la llevó a una habitación después de que terminara el rodaje de un video musical, el 2 de abril.

“Luego de supuestamente robarle un beso, comienza el contacto físico no consensuado, según la joven”, narró la periodista Addis Tuñón.

Al respecto, el litigante Enrique González argumentó que cuentan con grabaciones que demuestran que esos alegados “hechos son inexistentes”.

“No, por supuesto que no [estuvimos solos en un camerino]”, garantizó el intérprete. “Estábamos… no sé cuántas personas éramos en la filmación, pero hay suficientes testigos”.

Vadhir expresó que “no se preocupa tanto” por la incriminación de presunto abuso, pero admitió que lo ha afectado el tema de las amenazas.