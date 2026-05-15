Vadhir Derbez Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva reaccionan a polémica de Vadhir Derbez por presunto abuso La pareja se pronunció a la polémica que envuelve a Vadhir Derbez desde hace días luego de que se hiciera pública una denuncia en su contra por presunta violación.



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Video Eugenio Derbez y su familia así reaccionan tras acusación de presunto abuso de su hijo Vadhir

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva reaccionan a la polémica que envuelve a Vadhir Derbez tras ser acusado de presunto abuso por una joven estadounidense de 19 años.

El actor lamentó que el riesgo de ser extorsionado esté a la orden del día no solo en México sino en cualquier parte del mundo. Incluso, afirmó que un acto de caballerosidad podría llevar a un hombre a prisión.

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“Todos estamos viviendo como sociedad unos momentos, diría yo, muy violentos en general, no nada más aquí en México, yo creo que en todo el mundo”, dijo a ‘Sale el Sol’.

“Tristemente porque de repente ya dices: ‘Oye, si me acerco a recoger el celular a una mujer, que es un acto de caballerosidad, luego lo que dicen, que ya existe y qué triste, es que esa mujer luego te puede denunciar de que le estás robando el celular y entonces vas a dar a la delegación y ya luego te dicen: ‘Si quieres que retire la denuncia me das 40 mil pesos’”, agregó.

“Qué triste que como sociedad, como seres humanos ya ni podamos tener un acto de caballerosidad”, insistió.

Por su parte, Mayrín Villanueva añadió: “Sobre todo los hombres ya están pasando un momento difícil en ese sentido porque ya no sabes hacia dónde va a girar la cuerda”, sentenció.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

El 6 de mayo se dio a conocer en el programa ‘De Primera Mano’ que, el 2 de abril, una mujer estadounidense de 19 años interpuso una demanda contra Vadhir Derbez, en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, por el cargo de presunta violación.

Los documentos de la querella, obtenidos por el show, exponen que ella aseguró que el artista presuntamente la llevó a una habitación después de que terminara el rodaje de un video musical, el 2 de abril.

“Luego de supuestamente robarle un beso, comienza el contacto físico no consensuado, según la joven”, narró la periodista Addis Tuñón.

Al respecto, Enrique González, abogado de Vadhir Derbez, argumentó que cuentan con grabaciones que demuestran que esos alegados “hechos son inexistentes”.

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“No, por supuesto que no (estuvimos solos en un camerino)”, garantizó Vadhir. “Estábamos… no sé cuántas personas éramos en la filmación, pero hay suficientes testigos”.

El hijo de Eugenio Derbez expresó que “no se preocupa tanto” por la incriminación de presunto abuso, pero admitió que lo ha afectado el tema de las amenazas.