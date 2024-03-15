Mellizos de Ricky Martin ya son adolescentes: el cantante dice cómo se lleva con ellos
El cantante reveló cómo es vivir con Matteo y Valentino, de 15 años, en plena adolescencia. Confesó cómo tratan a sus hermanos menores.
Matteo y Valentino, los mellizos de Ricky Martin que nacieron en agosto de 2008 a través de un proceso de gestación subrogada, están en plena adolescencia y el también actor reveló cómo afronta esta etapa.
Hijos de Ricky Martin están enormes
Ricky Martin, a diferencia de otros padres, aseguró que no batalla con sus hijos adolescentes, de 15 años.
Entre el cantante y los mellizos prevalece la confianza. “Me gusta que seamos tan unidos y que hagan todas preguntas que tengan que hacer, que las respuestas sean transparentes y con la verdad”, dijo.
“Es maravilloso, ellos no se quieren ir, ellos están conmigo en todo momento. Me voy de gira y ellos vienen conmigo porque tenemos los tutores que también viajan con nosotros. Después de la pandemia, el Zoom aliviana muchísimo”, dijo en entrevista con ‘Despierta América’ el pasado 13 de marzo.
A sus 55 años, el ex actor de telenovelasa segura estar satisfecho porque tiene la energía y la salud para criar a sus hijos más pequeños.
“Obviamente tengo a Lucía y a Renn… tengo las energías y estamos saludables, así es que todo es maravilloso”, compartió.
Respecto a la relación de Matteo y Valentino con Lucía y Renn, de 5 y 4 años, contó: "Mucho (colaboran con sus hermanitos). Los aman", se limitó a responder.
Ricky Martin dice cómo hace para mantenerse joven
En medio de la estable etapa en la que se encuentra tanto en lo profesional como en lo personal, el también actor reveló cuál es su secreto para mantenerse siempre joven.
"La conciencia limpia, pura, no le hago nada a nadie, no estoy bebiendo alcohol, no fumo y no uso drogas y la pasó bien", destapó.