Meghan Markle fracasa frente a Kate Middleton en su debut como escritora: su libro no es de los más vendidos

Además de que el nuevo libro infantil no encabeza la lista de bestsellers, éste fue duramente criticado por algunos periodistas, "cómo un editor podría haber pensado en publicar este conjunto de homilías de bacalao que desafían la gramática, y mucho menos pensar en que cualquier niño en cualquier lugar querría leerlo", escribió Claire Allfree de The Telegraph. Hubo quienes también criticaron el distanciamiento entre Meghan y Thomas: "No sé cómo puedes escribir sobre un niño, un hijo o un padre, cuando no has hablado con tu propio padre durante años", dijo a The Cut la comentarista real Angela Levin. La duquesa de Sussex no ha visto a su padre en años y el duque se ha distanciado del príncipe Carlos en el último año.