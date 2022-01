Megan Fox y las veces que ha tenido que defender a su hijo Noah por usar vestidos y faldas

Megan Fox y su ex esposo, Brian Austin Green, han brindado total libertad a sus hijos; Bodhi, Noah y Journey para vestir cómo a ellos les gusta.

No obstante, no todos lo aceptan, a tal grado que la actriz de ‘Midnight in the Switchgrass’, ha tenido que defenderlo en varias ocasiones de los ‘bullies’ que lo han acosado en Internet.

Megan Fox 'estalló' contra los bullies de su hijo

En una entrevista para la revista ‘InStyle’, en 2022, la actriz nombró a quienes atacan a Noah por vestir como a él le gusta, en este caso vestidos y faldas, como “personas malas, horribles y crueles".

Megan mencionó que hace todo lo que está en sus manos para protegerlo de comentarios negativos que le hacen en Internet y sus compañeros de la escuela.

"No quiero que él tenga que leer esa porquería porque la escucha de niños pequeños en su propia escuela que dicen que 'los niños no usan vestidos'", expresó.

Brian Austin Green tampoco se quedó callado

Mientras que el actor de ‘Beverly Hills 90210’, habló en agosto de 2017 con ‘Hollywood Pipeline's Straight’, y admitió que no le importa lo que opinen, pues su hijo tiene la elección de usar vestidos en público.

"Escuché de algunas personas que no están de acuerdo con que use vestidos. A ellos les digo, no me importa. Tiene 4 años y si quiere usarlo, entonces lo usa. Siento que a los 4 o 5 años, ese es el momento en que debería divertirse. No está dañando a nadie usando un vestido. Si quiere, increíble. Bien por él", reveló la celebridad.

Las críticas no han parado, pero ella las enfrenta así

También durante una aparición en ‘The Talk’ en 2019, la prometida del músico, Machine Gun Kelly, dijo que a Noah le gusta "realmente la moda” y que a pesar de meterlo a una escuela liberal, sigue siendo objeto de críticas.

"A veces, se viste solo y a veces le gusta usar vestidos. Y lo envío a una escuela hippy realmente liberal, pero incluso allí, aquí en California, todavía tienen niños pequeños que dicen que ‘los niños no usan vestidos’ o 'los niños no usan rosa’"

Además, contó que ha estado trabajando con la seguridad y confianza de Noah, quien tiene 9 años.

Tanto así que cuando un día llegó de la escuela le preguntó cómo le había ido y su respuesta fue muy segura.

“Entonces estamos pasando por eso ahora, donde estoy tratando de enseñarle a tener confianza sin importar lo que digan los demás. Se puso uno hace dos días en la escuela, llegó a casa y yo estaba como, '¿Cómo estuvo? ¿Alguno de los amigos de la escuela tuvo algo que decir?'. Y él dijo: 'Bueno, todos los chicos se rieron cuando entré, pero no me importa, me encantan los vestidos", dijo la actriz de 35 años.