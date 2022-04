Famosas que fueron sexualizadas desde pequeñas: compartieron su difícil experiencia

Muchos famosos debutan en la industria del espectáculo a muy temprana edad, lo cual provoca estén expuestos a situaciones que un niño ajeno a este mundo no vive.

Entre estas, se destaca la lamentable sexualización que viven muchas actrices y cantantes cuando tan sólo son unas niñas.

7 famosas que fueron sexualizadas desde pequeñas y hablaron al respecto

#1 Natalie Portman



La ganadora del Oscar saltó a la fama a los 13 años con su rol de Mathilda en ‘El perfecto asesino’. Lamentablemente, su debut al estrellato tuvo una muy mala experiencia relacionada con su sexualidad que compartió en el discurso que dio en el Día Internacional de la Mujer en 2018.

"Estaba tan emocionada a los 13 años cuando se estrenó la película… Abrí con entusiasmo mi primer correo de un admirador para leer una fantasía de violación que un hombre me había escrito".



Esto la hizo comprender de inmediato que muchos hombres se creen con el derecho de hablar y cosificar su cuerpo, lo cual la hizo cambiar su comportamiento y su forma de desenvolverse ante las cámaras.

Natalie también confesó en el podcast ‘Armchair expert’ que ser sexualizada desde tan temprana edad, le infundió un miedo hacia su sexualidad.

#2 Megan Fox



La actriz reconocida por su rol de Mikaela en la saga de ‘Transformers’ lleva más de 20 años en la industria del entretenimiento y desafortunadamente cuando tenía 15 años experimentó en carne propia lo que es ser sexualizada frente a las cámaras.

En una entrevista con Jimmy Kimmel, la actriz reveló que tuvo que en una escena en un bar, debido a su temprana edad, no podía sentarse cerca de la barra ni tener una bebida en su mano. Por lo que la solución del director Michael Bay fue ponerla a bailar en una cascada.

“Llevaba un bikini de rayas y estrellas y un sombrero de vaquero rojo y tacones de seis pulgadas… Su solución a ese problema fue hacerme bailar debajo de una cascada, empapándome. A los 15 años, estaba en décimo grado”.

#3 Millie Bobby Brown



La protagonista de ‘Stranger Things’ debutó en televisión a los 9 años de edad y desde entonces se ha desarrollado frente a las cámaras.

Desafortunadamente, su crecimiento ha estado marcado por constante referencias a su cuerpo y belleza, que una niña no debería tener que afrontar.

En este sentido, Millie ha hablado en varias ocasiones sobre ser sexualizada tanto por la audiencia como por los medios.

“Hay momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que, en última instancia, han resultado en dolor e inseguridad, pero nunca seré derrotada. Seguiré haciendo lo que amo y difundiendo el mensaje para generar cambios”.

Dos años después de este mensaje que compartió en su Instagram, la actriz de ya 18 años declaró en el podcast ‘Guilty Feminist’ que sintió de juna forma más abrumadora la sexualización de su persona cuando se convirtió en mayor de edad.

“Creo que eso no debería cambiar nada, pero es asqueroso y es verdad. Es una muy buena representación de lo que está pasando en el mundo y cómo se sexualiza a las jóvenes. He estado lidiando con eso, pero también he estado lidiando con eso desde siempre”.

#4 Emma Watson



A los 11 años edad, Emma Watson debutó como Hermione Granger en la saga de ‘Harry Potter’, lo cual la expuso a que desde muy temprana edad fuera blanco de comentarios inapropiados, principalmente por parte de los medios de comunicación.

“Cuando tenía 14 años, comencé a ser sexualizada por ciertos elementos de los medios”.



Este comentario lo expresó en su discurso en la ONU de la campaña ‘HeForShe’, en donde dejó en claro su compromiso por luchar por los derechos de las mujeres.

#5 Mischa Barton



En 2021, la actriz de ‘The OC’ escribió un ensayo para ‘Harper’s Bazaar’ en donde ahondó sobre lo complejo que es crecer en la industria del entretenimiento.

En este texto, señaló que ser sexualizada fue parte constante de su carrera, algo que vivió de una forma muy tajante a los 13 años por la película ‘Pups’, en donde tuvo su primer beso, tanto en pantalla como en la vida real.

“Desde una edad temprana, fui sexualizada… La película (‘Pups’) explotó en Asia, y allí me convertí en un extraño sex symbol. Yo tenía 13”.



La actriz expresó que alzar la voz sobre este tema es una forma en la que se puede “proteger a jóvenes mujeres y aprender de nuestros errores como sociedad”.

#6 Billie Eilish



A los 13 años, Billie Eilish cautivó por primera vez a millones con su canción ‘Ocean Eyes’ y desde entonces comenzó a construir su carrera en la industria de la música.

Más allá de ser reconocida por su talento musical, la joven ha sido también señalada por vestir prendas holgadas. No obstante, este tipo de outfits tiene una razón muy importante para Billie.

La cantante reveló para la revista ‘Elle’ que la ropa holgada le ayuda a no sentirse incómoda con su cuerpo, en especial su busto, el cual, una vez que fue fotografiado con una blusa de tirantes se convirtió en trending topic de Twitter.

"Mis senos ¡eran tendencia en Twitter!. ¡En el número uno! ¡¿Qué es eso?! ¡Todos los medios escribieron sobre mis senos!" .

#7 Jennifer Love Hewitt



A los 10 años de edad, Jennifer Love Hewitt debutó en la industria del entretenimiento. Décadas más tarde la actriz se dio cuenta que durante largo tiempo en su carrera fue sexualizada, según reveló para 'Vulture'.

“La conversación durante mucho tiempo en mi carrera siempre fue sobre [mi cuerpo] primero”.