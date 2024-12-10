Megan Fox

Megan Fox y MGK se separan tras anunciar embarazo: ella encontró material que "la perturbó"

La actriz habría encontrado en el teléfono del rapero material que "la perturbó", por lo cual habría decidido terminar su romance de cuatro años.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Megan Fox dejó a su esposo para estar con el amor de su vida: ¿su ex le guarda rencor por abandonarlo?

Megan Fox y Machine Gun Kelly terminaron su relación un mes después de anunciar que estaban esperando su primer hijo en común, reportó TMZ este 10 de diciembre.

De acuerdo con la fuente, los famosos se habrían separado durante el fin de semana de Acción de Gracias, luego de que la actriz de Hollywood encontró “material en el teléfono de MGK que la perturbó”, por lo cual le pidió que se fuera, pues estaban de viaje en Vail, Colorado.

Según los reportes, desde entonces Megan y MGK, de 38 y 34 años respectivamente, “no se ha vuelto a ver y no están juntos en este momento”.

La ruptura se dio solo un mes después de que Fox anunciara en Instagram que estaba esperando un bebé, el cual se reporta tendría 5 o 6 meses de gestación, pues de dice que podría nacer en marzo de 2025.

Megan Fox anunció su embarazo el 11 de noviembre de 2024.
Megan Fox anunció su embarazo el 11 de noviembre de 2024.
Imagen Megan Fox/Instagram

La relación de Megan Fox y Machine Gun Kelly

Megan Fox y Machine Gun Kelly se conocieron en el set de la película "Midnight in the Switchgrass” en marzo de 2020. En ese momento, la actriz aún estaba casada con Brian Austin Green, pero su relación ya estaba en declive.

Poco después, Megan y Colson Baker, nombre real del rapero, comenzaron a salir.

Su relación se hizo pública en mayo de ese mismo año, cuando la actriz apareció en el videoclip de la canción "Bloody Valentine" de MGK. Desde entonces, han sido muy abiertos sobre su amor, describiéndose mutuamente como "llamas gemelas".

A lo largo de su romance enfrentaron desafíos y rumores de separación en varias ocasiones.

Finalmente, el 11 de noviembre de 2024, anunciaron que estaban esperando su primer hijo en común, pero casi tres semanas después trascendió su ruptura.

El bebé que espera Megan Fox sería el cuarto, pues comparte tres hijos con Brian Austin Greem, mientras que para MGK será el segundo, ya que tiene una hija de 15 años con su expareja Emma Cannon.

Megan Fox y MGK.
Megan Fox y MGK.
Imagen Getty Images
