Megan Fox responde a quienes la critican por su labor como mamá: su sarcástico mensaje

Durante su larga relación con Brian Austin Green, Megan Fox se convirtió en mamá de tres hijos: su primogénito Noah Shannon, nacido en 2012; Bodhi Ransom, que nació en 2014, y Journey River, el más pequeño que llegó a este mundo en 2016.

En diversos momentos de su vida, sus hijos han protagonizado varios de los posts más tiernos de Megan Fox en su Instagram. Sin embargo, en los últimos años, varios de sus seguidores de esta plataforma han señalado la ausencia de sus pequeños en su vida (por lo menos en lo que comparte en redes).

En este sentido, en su más reciente publicación en Instagram, la actriz de 36 años fue cuestionada sobre sus hijos y, a diferencia de otras ocasiones, Fox decidió responder con un tajante mensaje lleno de sarcasmo.

Megan Fox responde a las críticas sobre su papel como mamá



Hace dos días, la actriz de 'Transformers' compartió una serie de selfies que recibieron una ola de comentarios poco amables por dos razones principales: la ausencia de sus hijos y el presunto exceso de cirugías plásticas que tiene.

Con respecto a los mensajes sobre sus hijos, varios internautas le preguntaron por qué ya no publica fotos con ellos y en dónde están.

Uno de estos comentarios orilló a Megan Fox a finalmente responder y lo hizo con una dosis de sarcasmo.

“Esperen, esperen, esperen. ¿¡¿Tengo hijos?!? ¡Dios mío, sabía que había olvidado algo! Rápido, que alguien llame al valet del hotel Beverly Hills. Ese es el último lugar donde recuerdo haberlos visto. Tal vez alguien los entregó a objetos perdidos y encontrados”.



Múltiples fans de la actriz de 'Passion Play' aplaudieron que Megan decidiera contestar de una vez por todas a los haters que cuestionan su labor como mamá y la defendieron de la usuaria que le preguntó "¿Dónde están tus hijos?"

“¿No puede publicar selfies porque tiene hijos? Wtf, consíguete una vida, por favor”; “Avergonzar a una mamá no es un rasgo de personalidad del que tu madre esté orgullosa”; …En un mundo en el que no puedes escapar del centro de atención, estás haciendo un trabajo increíble al separar tu vida profesional de tu vida privada, ¡porque se sabe que NO ha de ser nada fácil! Estás haciendo un trabajo increíble Mami Megan”



Sin embargo, varios usuarios se dieron la libertad de responderle a la internauta que cuestionó a Megan y destacaron que Noah, Bodhi y Journey están al cuidado de Brian y su novia Sharna Burgesss, principalmente.

Estos argumentos están basados principalmente porque Brian Austin suele compartir en redes fotos con sus hijos.

La actriz de 'Tortugas Ninja' sólo se tomó el tiempo de responder a este comentario sobre su maternidad y dejó de lado las críticas que se centraron en su físico.

Múltiples internautas la atacaron por el presunto uso excesivo de cirugías plásticas que, de acuerdo con muchos de ellos, la han transformado en una persona totalmente diferente a la que era cuando era joven. Varios incluso señalaron que ahora parece Kim Kardashian.

“Tanta cirugía plástica que pensé que era Kim Kardashian”; “No se parece en nada a Megan. Demasiada cirugía plástica... muy triste...”; “¿Te estás transformando lentamente en una Kardashian?”.

Ninguno de los comentarios relacionados sobre su físico fueron respondidos por Megan Fox.