Megan Fox espera un bebé arcoíris con Machine Gun Kelly: muestra su pancita

Megan Fox está embarazada de su bebé arcoíris, fruto de su amor con Machine Gun Kelly.

La actriz, de 38 años, anunció la feliz noticia este lunes 11 de noviembre por medio de una publicación en su cuenta de Instagram.

En el ‘post’, ella colocó una imagen en la que aparece luciendo su barriguita mientras está cubierta de un líquido negro.

Megan Fox reveló que está embarazada. Imagen Megan Fox/Instagram

Igualmente, agregó una fotografía en blanco y negro en la que su mano sostiene una prueba, que marca positivo.

“Nada está realmente perdido. Bienvenido de nuevo”, escribió en la descripción, agregando un emoji de corazón rojo y otro de angelito.

Megan Fox espera a su primer hijo con Machine Gun Kelly. Imagen Megan Fox/Instagram

Megan Fox perdió un bebé con Machine Guy Kelly

En noviembre del año pasado, Megan Fox reveló que sufrió un aborto espontáneo de la criatura que esperaba con Machine Guy Kelly.

En su libro, ‘Pretty boys are dangerous’, ella contó que sucedió a las 10 semanas con un día y que se trataba de una niña.

Hablando al respecto de lo que atravesó, durante una entrevista con ‘Good Morning America’, la estrella de Hollywood se sinceró.

“Nunca había pasado por algo así en mi vida”, aclaró antes de recordar que tiene tres hijos, Noah, de 12 años, Bodhi, de 10, y Journey, de 8, a quienes procreó con su exmarido, Brian Austin Green.

“Así que fue muy difícil para los dos y nos envió a un viaje muy salvaje juntos y por separado… tratando de navegar, ‘¿qué significa esto?’ y ‘¿por qué sucedió?’”, relató.

Acerca del motivo por el que redactó poemas acerca de la situación, ella dijo: “Creo que era algo que había dentro de mí y que tenía que salir porque me iba a enfermar”.

“Le da un lugar elegante al dolor para vivir; ponerlo en forma de arte lo hace útil para otras personas. Y así, no sufres tú solo”, explicó.

Al diario WWD, la protagonista de ‘Transformers’ le detalló, ese mismo mes, que se trató de una experiencia “mucho más dura de lo que hubiera imaginado”.

“Y realmente me he cuestionado: ‘¿Por qué fue eso? ¿Qué fue tan complicado para mí?’”, confesó la también modelo estadounidense.

“Porque cuando era más joven, tuve un embarazo ectópico, he tenido otras cosas, que no voy a decir porque Dios no permita que el mundo se alborote”, añadió.

“Pero he pasado por otros problemas similares, aunque no con alguien de quien estuviera tan enamorada”, concluyó.

¿Megan Fox estaba sola cuando perdió a su bebé?

En febrero, Machine Gun Kelly estrenó su canción ‘Don’t let me go’, cuya letra pareciera desvelar que no se encontraba al lado de Megan Fox cuando ocurrió la tragedia.

“¿Cómo puedo vivir con el hecho de que mi mano no estaba en su vientre cuando perdimos al bebé?”, entona el rapero.