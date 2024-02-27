Mayrín Villanueva

Hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina se va de fiesta con Itatí Cantoral: posan en fotos

Los gemelos que la actriz tuvo con Eduardo Santamarina posaron con sus dos medias hermanas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Mayrín y Eduardo Santamarina enfrentan una crisis matrimonial? Ella habla de su supuesta separación

Tras su divorcio de Itatí Cantoral, Eduardo Santamarina encontró el amor con Mayrín Villanueva, con quien procreó a su hija Julia, quien ahora atrajó miradas por salir de fiesta con la exesposa de su papá y sus hijos.

La gran relación de la menor de la familia Santamarina Villanueva con sus medios hermanos, Itatí Cantoral y la hija de la actriz quedó al descubierto gracias a las redes sociales.

PUBLICIDAD

La primera en presumir que es gran amiga de Julia, quien este 2024 cumple 15 años, fue María Itatí, la hija menor de la protagonista de 'Hasta que el dinero nos separe', telenovela que puedes ver en ViX.

Y es que la adolescente publicó una serie de fotografías en las que mostró que el fin de semana acudió a una boda familiar y que su invitada de honor fue la hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina.

Eduardo y Roberto, gemelos fruto del matrimonio del galán de telenovelas e Itatí Cantoral, también compartieron imágenes junto a sus medias hermanas, destacando el gran amor que le tienen a las jóvenes, quienes desde hace años sostienen una gran amistad.

Más sobre Mayrín Villanueva

¿Mayrín Villanueva se convertirá en abuela pronto? Su hijo habla sobre sus planes de paternidad
0:53

¿Mayrín Villanueva se convertirá en abuela pronto? Su hijo habla sobre sus planes de paternidad

Univision Famosos
Hija de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva “ya trae galán” a sus 15 años: su hermana la exhibe
2 mins

Hija de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva “ya trae galán” a sus 15 años: su hermana la exhibe

Univision Famosos
¿Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva están distanciados?: él revela cómo está su relación
1:19

¿Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva están distanciados?: él revela cómo está su relación

Univision Famosos
Hijo de Mayrín Villanueva asegura que “nunca” le ha dicho “papá” a Santamarina como él afirma
2 mins

Hijo de Mayrín Villanueva asegura que “nunca” le ha dicho “papá” a Santamarina como él afirma

Univision Famosos
Eduardo Santamarina hace pícara confesión sobre sus exparejas: le gustaba “grabarse”
1:03

Eduardo Santamarina hace pícara confesión sobre sus exparejas: le gustaba “grabarse”

Univision Famosos
Mayrín Villanueva revela que tuvo ir a “terapia“ para no “seguir manejando la vida” de sus hijos
0:58

Mayrín Villanueva revela que tuvo ir a “terapia“ para no “seguir manejando la vida” de sus hijos

Univision Famosos
Hijo de Eduardo Santamarina confiesa sin “pena” por qué es celoso con los “noviecillos” de sus hermanas
0:46

Hijo de Eduardo Santamarina confiesa sin “pena” por qué es celoso con los “noviecillos” de sus hermanas

Univision Famosos
Mayrín Villanueva “desmiente” a Santamarina: sus hijos con Jorge Poza “no” le dicen “papá”
2 mins

Mayrín Villanueva “desmiente” a Santamarina: sus hijos con Jorge Poza “no” le dicen “papá”

Univision Famosos
Santamarina reacciona a declaraciones de Jorge Poza sobre que “no existe el segundo papá”
1 mins

Santamarina reacciona a declaraciones de Jorge Poza sobre que “no existe el segundo papá”

Univision Famosos
Jorge Poza dice que "el segundo papá no existe": Santamarina responde con esta revelación
2 mins

Jorge Poza dice que "el segundo papá no existe": Santamarina responde con esta revelación

Univision Famosos

“48 hrs. en Mex”, fue la descripción que le dio Eduardo Zucchi, quien desde hace meses vive en Londres, Inglaterra.

Hijas de Itatí Cabntoral y Mayrín Villanueva mostraron la hermandad que tienen.
Hijas de Itatí Cabntoral y Mayrín Villanueva mostraron la hermandad que tienen.
Imagen Eduardo Zucchi/Instagram


Mientras los hijos de Itatí Cantoral, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina presumieron que se fueron de fiesta juntos, la última en destapar que estuvo presente en la boda fue Itatí.

Fue en su cuenta oficial de Instagram que la actriz compartió una imagen en la que dejó claro que ella también estuvo presente en la fiesta y, aunque no protagonizó una imagen con Julia Santamarina, sí posó con sus tres hijos.

"Mis momentos favoritos con mis amados hijos… Siempre juntos. Mi familia invencible", indicó en la descripción de las fotografías.

Itatí Cantoral y sus tres hijos.
Itatí Cantoral y sus tres hijos.
Imagen Itatí Cantoral/Instagram

Hijas de Itatí Cantoral y Mayrín Villanueva se quieren como 'hermanas'

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina estuvieron casados del 2000 al 2004 y fruto de su romance tuvieron a los gemelos Eduardo y Roberto. Tras su divorcio, ella rehizo su vida con Carlos Alberto Cruz, con quien procreó a su hija María Itatí.

PUBLICIDAD

El actor se casó con Mayrín Villanueva en 2009, ese mismo año nació su hija Julia.

Las hoy adolescentes tienen en común a sus hermanos y su amistad creció porque acuden a la misma escuela. Su vínculo es tan cercano que se consideran hermanas.

En febrero de 2022, Itatí Cantoral causó revuelo al publicar su primera fotografía con la hija de su exesposo y Mayrín Villanueva, quien un año después habló de la amistad de las jóvenes.

En entrevista con el programa Hoy, la actriz contó que ellas se consideran hermanas y que ni ella ni la ex de Eduardo Santamarina han buscado sacarlas de su error.

“La etiqueta o el nombre es lo menos importante, lo importante es el amor que se tienen y ellas se adoran y se escriben todos los días… Las dos se sienten como en casa, porque comparten familia y son hermanas de vida y yo creo que eso uno lo elige y es más valioso que cuando ya traes el sello”, precisó.

Relacionados:
Mayrín Villanueva Hijos de famososTelenovelasNovelasFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD