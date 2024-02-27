Hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina se va de fiesta con Itatí Cantoral: posan en fotos

Video ¿Mayrín y Eduardo Santamarina enfrentan una crisis matrimonial? Ella habla de su supuesta separación

Tras su divorcio de Itatí Cantoral, Eduardo Santamarina encontró el amor con Mayrín Villanueva, con quien procreó a su hija Julia, quien ahora atrajó miradas por salir de fiesta con la exesposa de su papá y sus hijos.

La gran relación de la menor de la familia Santamarina Villanueva con sus medios hermanos, Itatí Cantoral y la hija de la actriz quedó al descubierto gracias a las redes sociales.

La primera en presumir que es gran amiga de Julia, quien este 2024 cumple 15 años, fue María Itatí, la hija menor de la protagonista de 'Hasta que el dinero nos separe', telenovela que puedes ver en ViX.

Y es que la adolescente publicó una serie de fotografías en las que mostró que el fin de semana acudió a una boda familiar y que su invitada de honor fue la hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina.

Eduardo y Roberto, gemelos fruto del matrimonio del galán de telenovelas e Itatí Cantoral, también compartieron imágenes junto a sus medias hermanas, destacando el gran amor que le tienen a las jóvenes, quienes desde hace años sostienen una gran amistad.

“48 hrs. en Mex”, fue la descripción que le dio Eduardo Zucchi, quien desde hace meses vive en Londres, Inglaterra.

Hijas de Itatí Cabntoral y Mayrín Villanueva mostraron la hermandad que tienen. Imagen Eduardo Zucchi/Instagram



Mientras los hijos de Itatí Cantoral, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina presumieron que se fueron de fiesta juntos, la última en destapar que estuvo presente en la boda fue Itatí.

Fue en su cuenta oficial de Instagram que la actriz compartió una imagen en la que dejó claro que ella también estuvo presente en la fiesta y, aunque no protagonizó una imagen con Julia Santamarina, sí posó con sus tres hijos.

"Mis momentos favoritos con mis amados hijos… Siempre juntos. Mi familia invencible", indicó en la descripción de las fotografías.

Itatí Cantoral y sus tres hijos. Imagen Itatí Cantoral/Instagram

Hijas de Itatí Cantoral y Mayrín Villanueva se quieren como 'hermanas'

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina estuvieron casados del 2000 al 2004 y fruto de su romance tuvieron a los gemelos Eduardo y Roberto. Tras su divorcio, ella rehizo su vida con Carlos Alberto Cruz, con quien procreó a su hija María Itatí.

El actor se casó con Mayrín Villanueva en 2009, ese mismo año nació su hija Julia.

Las hoy adolescentes tienen en común a sus hermanos y su amistad creció porque acuden a la misma escuela. Su vínculo es tan cercano que se consideran hermanas.

En febrero de 2022, Itatí Cantoral causó revuelo al publicar su primera fotografía con la hija de su exesposo y Mayrín Villanueva, quien un año después habló de la amistad de las jóvenes.

En entrevista con el programa Hoy, la actriz contó que ellas se consideran hermanas y que ni ella ni la ex de Eduardo Santamarina han buscado sacarlas de su error.