Hija de Mayrín Villanueva y Santamarina ha enfrentado una enfermedad congénita con valentía

“ Al principio uno como padre dice 'por qué a ella y no a mí', es lo primero que me pasó. Cualquier cosa que le pueda pasar a tus hijos, sobre todo cosas de salud, no quieres que les pase a ellos. Ella nació con la pierna izquierda más corta que la derecha y gracias a Dios hay solución para eso”, expresó.