Mayra Rojas dedica mensaje de cumpleaños a su fallecida hermana Lorena: "Dejaste tanto amor regado"

"Tu recuerdo me llena el alma, me regresa las sonrisas y me pone nostálgica. Dejaste tanto amor regado por aquí. Te mantienes presente en los ojitos que me miran cada día y eres y serás la mujer más amada por esta mujer que te abrazará en algún momento del tiempo. Te extraño infinitamente", concluyó el mensaje de cumpleaños de la actriz para su fallecida hermana.