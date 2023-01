Mayra Rojas ya le hizo su primer tatuaje a su hija y explica por qué

“Tomé un curso de tatuaje corporal que me encantó porque además de que hoy está muy en boga que la gente se tatúe, pero que lo hagan bien hecho, y esto me llevó a acordarme de que alguna vez mi hermana me comentó que le faltaba algo a su recuperación de cáncer de mama, le faltaba su areola de mama, le faltaba su pezón para verse en el espejo completa. Ella me había comentado que había algunos tratamientos pero que eran cirugías y le daba miedo la cirugía”, señaló en entrevista para ‘Ventaneando’.