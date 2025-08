Mayra Rojas no estaría dispuesta a acompañar a sus hijos adoptivos a conocer a sus madres biológicas

Mayra no acompañaría a sus hijos a conocer a sus madres biológicas

" Tienen el derecho por ser, de (saber) de dónde vienen (…) Luciana sí me ha dicho ¿tú conociste a mi mamá biológica? No mi amor, yo no la conocí".

" Mi trabajo como mamá no lo voy a minimizar, porque yo soy la que he estado ahí en las enfermedades, en las caídas de la bici, en las pesadillas en la noche, entonces yo no me puedo minimizar porque lo único que he hecho es ser mamá", sentenció.