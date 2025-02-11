Hija de la fallecida Lorena Rojas ya tiene 11 años: así ha crecido Lucianna

Video Mayra Rojas se hizo cargo de la hija de su hermana Lorena cuando murió, pero su esposo no la aceptaba

Mayra Rojas recordó a su fallecida hermana, la actriz Lorena Rojas, en el que hubiera sido su cumpleaños número 54. A través de un mensaje en Instagram publicado el 10 de febrero, también mencionó que la pequeña Lucianna está "feliz" como ambas lo "soñaron".

"¡No hay día ni noche que no estés aquí! No hay minuto ni momento que no te recuerde sonriendo, ¡llena de vida y de sueños! Cómo te extraño. Han pasado 10 años corazón gigante y antes de entrar a mis sueños siento tu beso en la frente dándome la paz de saber que estás y estamos bien".

"La vida jamás será igual sin ti aquí, pero sin duda por ti todo se mueve y aunque la lucha diaria me entretiene, siempre estaré en espera de ver tu carita y decirte a los ojos cuánto te amamos".

" Tu angelito crece y además de hermosa es tan feliz como lo soñamos. ¡Festeja mi alma! Que cada año brindamos por tu eterna dicha, aunque no te podamos ver hermanita de mi alma. No me sueltes nunca Lorena", escribió Mayra.

Mayra Rojas recuerda a su hermana Lorena enel que hubiera sido su cumpleaños número 54. Imagen Mayra Rojas/Instagram

Así luce la hija adoptiva de Lorena Rojas

En 2013 Lorena Rojas logró la adopción de su hija Lucianna en Estados Unidos, sin embargo, su historia de madre e hija duró poco, pues en 2015 murió a causa de cáncer metastásico en huesos e hígado que se originó en la mama. En ese entonces la niña tenía un año y medio.

Tras su fallecimiento, su hermana Mayra Rojas se hizo cargo de la pequeña. Después de 3 años, en 2018 la actriz logró adoptar legalmente a la niña.

Lucianna ha crecido en un hogar lleno de amor junto a los hijos de Mayra, a quienes ve como sus hermanos.

Lucianna Rojas. Imagen Mayra Rojas/Instagram

El 6 de octubre la hija de Lorena cumplió 11 años y, a pesar de su corta edad, ha mostrado interés por el mundo artístico, siguiendo los pasos de Lorena y Mayra, pues le gusta estar a cuadro y grabar videos en TikTok.

Al igual que a su hermano Fabián, a la niña le gusta el hockey sobre hielo. También le gustan los deportes extremos como las tirolesas.