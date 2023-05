Mayra Rojas dice por qué no incluyen a su hermana Lorena en la celebración del Día de las Madres

La actriz confesó que ser madre de tres no es fácil: " Es muy bonito decir que eres mamá, pero es uno de los trabajos más agotadores, y no solo eres mamá, eres psicóloga, eres chofer, eres todo, y no nada más se festeja el 10 de mayo (en México), a las mamás se les debería festejar todos los días", sentenció en la entrevista.