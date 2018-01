Así es la vida de la hija de Lorena Rojas, según su tía Mayra Rojas: sin lujos, pero nada le falta

Desde que falleció Lorena Rojas, su hermana Mayra se ha hecho cargo de la pequeña Luciana, la hija que la actriz dejó de un año y medio de edad cuando murió en febrero de 2015, a causa del cáncer en el hígado que padecía desde tiempo atrás.

Mayra Rojas confesó que no ha sido nada fácil tener esta responsabilidad, asegurando que a veces le cuesta trabajo darles más comodidades a sus dos hijos, Fabian e Ivanna, y a su sobrina, pues el dinero no alcanza: “Hay momentos que les digo no se puede, como, por ejemplo, mi hija mayor en sus 15 años quiso ir a París y pues no se podía porque no hay”.





Desde que se hizo cargo de ella, Rojas ha entregado cuerpo y alma para su cuidado para que ella, ahora a sus 4 años y medio, siga teniendo presente a su mamá: “La ausencia es tremenda, pero yo me encargo de estarle recordando quién fue y por qué se nos adelantó, la extrañamos muchísimo”.

A raíz de que el cáncer le arrebatara a su hermana Lorena, Mayra pide a las personas que vivan su vida al máximo y que tengan cuidado en sus chequeos: “Todo está conectado, la gente que vive con coraje, con envidia, es más propensa al cáncer, creo que debemos dejar que las cosas fluyan y no quedarse estancado para que tú te sientas bien”.