Mayeli Alonso confirma que está embarazada de Andy Ruiz Jr.: primeras fotos de su 'baby bump'

Video Hija mayor de Mayeli Alonso no se guarda nada y reacciona a embarazo de su madre con Andy Ruiz Jr.

Mayeli Alonso, de 39 años, confirmó que está embarazada de su actual pareja, el boxeador Andy Ruiz Jr., de 34.

Ambos lo hicieron a horas de la noche de este sábado 16 de marzo a través de sus cuentas de Instagram luego de que más temprano la noticia la había revelado de manera extraoficial en esa misma red social el reportero Shy Gutiérrez, colaborador del show ¡Siéntese Quien Pueda!

PUBLICIDAD

Así revela Mayeli Alonso que está embarazada

La exparticipante de reality shows dio a conocer que espera un primer bebé del boxeador revelando las primeras fotos en las que se le ve embarazada.

" 'Baby Destroyer on the way' (Bebé 'Destroyer' en camino)", escribió haciendo referencia al apodo que usa el padre de la criatura.

"Gracias a Dios por ser tan bueno con nosotros", agregó la pareja en la publicación que hicieron.

En las imágenes que mostraron y en las que aparecen ambos se ve a Mayeli Alonso presumiendo por primera vez su pancita de embarazo.



No revelaron los meses de gestación, sin embargo, hay versiones que señalan que el bebé nacería este próximo verano. Tampoco dieron a conocer de manera inmediata el sexo del bebé.

Este es el mensaje que Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. compartieron para confirmar que ella está embarazada. Imagen Mayeli Alonso/Instagram y Andy Ruiz Jr./Instagram

La razón por la que Mayeli Alonso habría ocultado que estaba embarazada

La también empresaria no hizo oficial su embarazo hasta que la noticia se filtró en redes sociales.

Al parecer, Mayeli Alonso tuvo una fuerte razón para no hacerlo: "Es que la verdad aún no hablaba con mi familia", le habría escrito a Jacqueline Martínez 'Chamonic'.

La 'influencer' y experta en temas de farándula mostró este sábado 16 de marzo en Instagram una captura de pantalla de un presunto mensaje que le hizo llegar la futura madre del bebé de Andy Ruiz Jr. explicando la supuesta razón por la que había mantenido en secreto el embarazo.

Al parecer, Mayeli Alonso había ocultado públicamente su embarazo por "miedo" y porque "aún no hablaba" con su familia. Imagen Jacqueline Martínez 'Chamonic'/Instagram



" Tenía miedo que algo me pasara como la vez anterior, pero pues ni modo", habría agregado Alonso en el mensaje a 'Chamonic' al lamentar que la noticia se filtró antes de que lo hiciera de manera oficial.

PUBLICIDAD

En enero de 2023, Mayeli Alonso estuvo como invitada en el show ¡Siéntese Quien Pueda! en donde confesó sus deseos de volver a ser madre y reveló que había estado en tratamiento para lograrlo.

"A mí me gustaría volver a ser madre, de hecho, el año pasado (2022) estuve en unos tratamientos viendo algunas cositas que necesito para volver a ser mamá en un futuro si llega el indicado, si no, pues no", compartió en el show de Univision.

Ella ya es madre de Lupita y L'Rey, a quienes procreó en el matrimonio que tuvo con el cantante Lupillo Rivera.

El polémico romance de Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr.

En mayo de 2023, Mayeli Alonso confirmó su romance con Andy Ruiz Jr. luego de varias semanas de especulaciones al respecto.

Lo hizo a través de las redes sociales en medio de una polémica, pues la expareja del boxeador, Julie Lemús, lo acusó de haberle sido infiel con la empresaria.