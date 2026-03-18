Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann reaparece junto a Aislinn Derbez tras ser acusado de presunto despojo a adulta mayor El actor se dejó ver junto a Aislinn Derbez y su hija Kailani luego de responder públicamente a las acusaciones de presunto despojo a una mujer adulta mayor.

Video Acusan a Mauricio Ochmann de presunto despojo a mujer y él responde

Mauricio Ochmann reapareció junto a Aislinn Derbez y su hija Kailani en medio de la polémica. El actor fue denunciado de presunto despojo ante la Fiscalía General del Estado de Morelos por una mujer adulta mayor.

Con motivo del cumpleaños número 40 de Aislinn Derbez, el actor compartió una fotografía junto a ella y su hija. En su mensaje, el exesposo de la actriz no tuvo más que buenos deseos para ella.

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“Celebramos y honramos tu vida”, escribió el intérprete de 48 años junto a un sticker que contenía la frase: “Feliz cumpleaños” y una fotografía que reflejaría la excelente relación que mantiene con su exesposa.

Aunque la hija de Eugenio Derbez no hizo comentarios al respecto, sí replicó la felicitación de su exesposo y añadió un emoji con corazones alrededor.

Así felicitó Mauricio Ochmann a Aislinn Derbez por su cumpleaños. Imagen Mauricio Ochmann Instagram / Aislinn Derbez Instagram



Desde que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez hicieron pública su separación, en marzo de 2020, ambos dejaron claro que, aunque su amor de pareja se había transformado, su lazo familiar jamás se rompería por el bienestar de Kailani, su única hija.

A la fecha, los protagonistas de ‘A La Mala’ continúan con una dinámica familiar. Tan solo en julio de 2025 fueron captados caminando juntos por las calles de Madrid en compañía de su hija.

Los problemas legales de Mauricio Ochmann

El 17 de marzo, el diario El Sol de Cuernavaca dio a conocer que Mauricio Ochmann fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Morelos por una mujer adulta mayor.

El periodista Francisco Zea detalló en X (antes Twitter) que la demandante es la señora Ingrid Margarita, quien señala al intérprete “por presuntos delitos como despojo, daños y amenazas”.

Según los documentos de la denuncia, a los que el medio afirma tuvo acceso, ella afirma que, al igual que Mauricio Ochmann, es dueña de una vivienda ubicada en un conjunto habitacional, en el poblado de Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán (Morelos, México).

Luego de que se diera a conocer el proceso legal que enfrenta Mauricio Ochmann, el actor se pronunció a través de un comunicado, donde señaló que siempre se ha caracterizado por ser una “persona pacífica, empática y de valores encausados a ayudar siempre”.

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“Los señalamientos de que he usado la fuerza pública y privada en el estado de Morelos con tintes violentos en este proceso son completamente falsos. La verdad siempre saldrá a la luz”, declaró este 18 de marzo.