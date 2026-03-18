Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann reacciona ante acusación de presunta violencia: lo denunció adulta mayor

El actor se pronunció luego de que se diera a conocer que fue denunciado por una mujer de 77 años, quien lo acusa de haber ocasionado daños a su propiedad.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video ¿De qué acusan a Mauricio Ochmann? Mujer de la tercera edad lo denuncia ante autoridades

Mauricio Ochmann reaccionó luego de que se diera a conocer que fue denunciado por una mujer adulta mayor, quien lo acusa de supuestamente cometer los delitos de despojo, daños y amenazas.

El actor emitió un comunicado, que fue difundido por ¡Siéntese Quien Pueda!, en el que habló al respecto de la situación.

PUBLICIDAD

Más sobre Mauricio Ochmann

¿De qué acusan a Mauricio Ochmann? Mujer de la tercera edad lo denuncia ante autoridades
0:36

¿De qué acusan a Mauricio Ochmann? Mujer de la tercera edad lo denuncia ante autoridades

Univision Famosos
Mauricio Ochmann es denunciado por adulta mayor por presunto despojo y amenazas
2 mins

Mauricio Ochmann es denunciado por adulta mayor por presunto despojo y amenazas

Univision Famosos
¡Kailani ya tiene 8 años!: así ha crecido la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann
1:00

¡Kailani ya tiene 8 años!: así ha crecido la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Univision Famosos
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran el cumpleaños de Kailani en mágica fiesta temática
0:30

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran el cumpleaños de Kailani en mágica fiesta temática

Univision Famosos
¡Kailani cumple 8 años!: su abuelo Eugenio Derbez y su papá Mauricio Ochmann así la felicitan
0:30

¡Kailani cumple 8 años!: su abuelo Eugenio Derbez y su papá Mauricio Ochmann así la felicitan

Univision Famosos
Mauricio Ochmann revela lo "único" que sabe sobre su mamá biológica: ¿lo intentó buscar?
0:56

Mauricio Ochmann revela lo "único" que sabe sobre su mamá biológica: ¿lo intentó buscar?

Univision Famosos
Mauricio Ochmann revela deseo que tiene con Victoria Ruffo: ella dijo que el actor “besa bien”
2 mins

Mauricio Ochmann revela deseo que tiene con Victoria Ruffo: ella dijo que el actor “besa bien”

Univision Famosos
Mauricio Ochmann reacciona ante lo dicho por Victoria Ruffo ¡acerca de sus besos!
0:32

Mauricio Ochmann reacciona ante lo dicho por Victoria Ruffo ¡acerca de sus besos!

Univision Famosos
Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuela, mamá de Aislinn Derbez
1 mins

Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuela, mamá de Aislinn Derbez

Univision Famosos
Mauricio Ochmann responde a críticas: lo acusan de no apoyar a Aislinn Derbez tras hospitalización
1 mins

Mauricio Ochmann responde a críticas: lo acusan de no apoyar a Aislinn Derbez tras hospitalización

Univision Famosos

“Respecto a la información que está circulando en distintos medios de comunicación y en donde me señalan acciones judiciales, solamente quiero comentar que, a lo largo de mi vida personal y profesional, quienes me conocen saben que soy una persona pacífica, empática y de valores encausados a ayudar siempre cuando está en mis manos”, aseguró.

El galán de melodramas afirmó que nunca será “justo” que “intenten manipular información con la única finalidad de ganar ventaja en un proceso que sigue en curso”.

Además, aseveró que las imputaciones de que ha “usado la fuerza pública y privada”, en el estado de Morelos, “con tintes violentos” en esta querella “son completamente falsos”.

“Soy una persona de paz, de bien y enfocado en la misión de dejar un mensaje positivo y ayuda activa. Así es mi filosofía y los hechos hablan por sí solos”, indicó.

Ochmann finalmente agradeció a quienes están con él en este momento y pidió comprensión porque no puede ni aclarar ni ampliar sus declaraciones, como lo ha hecho anteriormente.

Relacionados:
Mauricio OchmannPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Polen
Gratis
Tráiler: Chiquis: Sin filtro (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX