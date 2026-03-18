Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann reacciona ante acusación de presunta violencia: lo denunció adulta mayor El actor se pronunció luego de que se diera a conocer que fue denunciado por una mujer de 77 años, quien lo acusa de haber ocasionado daños a su propiedad.



Video ¿De qué acusan a Mauricio Ochmann? Mujer de la tercera edad lo denuncia ante autoridades

Mauricio Ochmann reaccionó luego de que se diera a conocer que fue denunciado por una mujer adulta mayor, quien lo acusa de supuestamente cometer los delitos de despojo, daños y amenazas.

El actor emitió un comunicado, que fue difundido por ¡Siéntese Quien Pueda!, en el que habló al respecto de la situación.

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“Respecto a la información que está circulando en distintos medios de comunicación y en donde me señalan acciones judiciales, solamente quiero comentar que, a lo largo de mi vida personal y profesional, quienes me conocen saben que soy una persona pacífica, empática y de valores encausados a ayudar siempre cuando está en mis manos”, aseguró.

El galán de melodramas afirmó que nunca será “justo” que “intenten manipular información con la única finalidad de ganar ventaja en un proceso que sigue en curso”.

Además, aseveró que las imputaciones de que ha “usado la fuerza pública y privada”, en el estado de Morelos, “con tintes violentos” en esta querella “son completamente falsos”.

“Soy una persona de paz, de bien y enfocado en la misión de dejar un mensaje positivo y ayuda activa. Así es mi filosofía y los hechos hablan por sí solos”, indicó.