Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann es denunciado por adulta mayor por presunto despojo y amenazas

De acuerdo con diversos reportes, el actor está siendo acusado por una mujer identificada como Ingrid Margarita de haber afectado su residencia.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Mauricio Ochmann hace nuevas revelaciones sobre el martirio que vivió con los Derbez

Mauricio Ochmann fue denunciado por presuntamente cometer los delitos de despojo, daños y amenazas en contra de una mujer.

De acuerdo con el periodista Francisco Zea, “la señora Ingrid Margarita, adulta mayor y paciente de oncología”, es la dueña de un inmueble ubicado en el poblado de Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán (Morelos, México).

PUBLICIDAD

Por su parte, El Sol de Cuernavaca señala que ella interpuso una querella en contra del actor ante la Fiscalía General del Estado de Morelos.

¿Po qué denuncian a Mauricio Ochmann?

Más sobre Mauricio Ochmann

¡Kailani ya tiene 8 años!: así ha crecido la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann
1:00

¡Kailani ya tiene 8 años!: así ha crecido la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Univision Famosos
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran el cumpleaños de Kailani en mágica fiesta temática
0:30

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran el cumpleaños de Kailani en mágica fiesta temática

Univision Famosos
¡Kailani cumple 8 años!: su abuelo Eugenio Derbez y su papá Mauricio Ochmann así la felicitan
0:30

¡Kailani cumple 8 años!: su abuelo Eugenio Derbez y su papá Mauricio Ochmann así la felicitan

Univision Famosos
Mauricio Ochmann revela lo "único" que sabe sobre su mamá biológica: ¿lo intentó buscar?
0:56

Mauricio Ochmann revela lo "único" que sabe sobre su mamá biológica: ¿lo intentó buscar?

Univision Famosos
Mauricio Ochmann revela deseo que tiene con Victoria Ruffo: ella dijo que el actor “besa bien”
2 mins

Mauricio Ochmann revela deseo que tiene con Victoria Ruffo: ella dijo que el actor “besa bien”

Univision Famosos
Mauricio Ochmann reacciona ante lo dicho por Victoria Ruffo ¡acerca de sus besos!
0:32

Mauricio Ochmann reacciona ante lo dicho por Victoria Ruffo ¡acerca de sus besos!

Univision Famosos
Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuela, mamá de Aislinn Derbez
1 mins

Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuela, mamá de Aislinn Derbez

Univision Famosos
Mauricio Ochmann responde a críticas: lo acusan de no apoyar a Aislinn Derbez tras hospitalización
1 mins

Mauricio Ochmann responde a críticas: lo acusan de no apoyar a Aislinn Derbez tras hospitalización

Univision Famosos
Mauricio Ochmann hace nuevas revelaciones sobre el martirio que vivió con los Derbez
0:25

Mauricio Ochmann hace nuevas revelaciones sobre el martirio que vivió con los Derbez

Univision Famosos
Hija de Aislinn Derbez reaparece en redes junto a Mauricio Ochmann tras la muerte de su abuela
1 mins

Hija de Aislinn Derbez reaparece en redes junto a Mauricio Ochmann tras la muerte de su abuela

Univision Famosos

Según los documentos del proceso legal, a los que el medio afirma que tuvo acceso, la señora Ingrid Margarita afirma que ella y Mauricio Ochmann son propietarios de una vivienda, cada uno por separado, en un conjunto habitacional que cuenta con una servidumbre de paso común para sus residentes.

Posteriormente, el galán de telenovelas presuntamente adquirió un terreno ubicado a un costado del fraccionamiento, por lo que no forma parte de este.

Ella acusa que, después de dicha compra, se realizaron una serie de modificaciones en el muro perimetral del conjunto, lo cual incluyó un nuevo acceso al lote localizado a un costado, lo que le impide acceder a su residencia.

Ante la situación, Ingrid Margarita acudió al Foro Morelense de Abogados para que la ayudaran a denunciar a Ochmann por presuntos delitos como despojo, daños y amenazas, detalló Francisco Zea.

Giran medidas de protección en contra de Mauricio Ochmann

Derivado de los presuntos hechos, el Ministerio Público giró una orden de medidas de protección en contra de Mauricio Ochmann y a favor de Ingrid Margarita.

Con esa instrucción, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le pueden brindar apoyo y vigilancia a la denunciante en su hogar.

Al respecto, en su reporte El Universal puntualiza que “se habla de la intervención de personal armado y una supuesta actitud prepotente por parte del histrión, lo que habría generado preocupación en la mujer”.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, Mauricio no se ha pronunciado acerca de las imputaciones que le están haciendo.

El periodista Francisco Zea compartió imágenes de la denuncia a Mauricio Ochmann.
El periodista Francisco Zea compartió imágenes de la denuncia a Mauricio Ochmann.
Imagen Francisco Zea/X
Relacionados:
Mauricio OchmannPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Polen
Gratis
Tráiler: Chiquis: Sin filtro (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX