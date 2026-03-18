Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann es denunciado por adulta mayor por presunto despojo y amenazas De acuerdo con diversos reportes, el actor está siendo acusado por una mujer identificada como Ingrid Margarita de haber afectado su residencia.



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Mauricio Ochmann fue denunciado por presuntamente cometer los delitos de despojo, daños y amenazas en contra de una mujer.

De acuerdo con el periodista Francisco Zea, “la señora Ingrid Margarita, adulta mayor y paciente de oncología”, es la dueña de un inmueble ubicado en el poblado de Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán (Morelos, México).

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Por su parte, El Sol de Cuernavaca señala que ella interpuso una querella en contra del actor ante la Fiscalía General del Estado de Morelos.

¿Po qué denuncian a Mauricio Ochmann?

Según los documentos del proceso legal, a los que el medio afirma que tuvo acceso, la señora Ingrid Margarita afirma que ella y Mauricio Ochmann son propietarios de una vivienda, cada uno por separado, en un conjunto habitacional que cuenta con una servidumbre de paso común para sus residentes.

Posteriormente, el galán de telenovelas presuntamente adquirió un terreno ubicado a un costado del fraccionamiento, por lo que no forma parte de este.

Ella acusa que, después de dicha compra, se realizaron una serie de modificaciones en el muro perimetral del conjunto, lo cual incluyó un nuevo acceso al lote localizado a un costado, lo que le impide acceder a su residencia.

Ante la situación, Ingrid Margarita acudió al Foro Morelense de Abogados para que la ayudaran a denunciar a Ochmann por presuntos delitos como despojo, daños y amenazas, detalló Francisco Zea.

Giran medidas de protección en contra de Mauricio Ochmann

Derivado de los presuntos hechos, el Ministerio Público giró una orden de medidas de protección en contra de Mauricio Ochmann y a favor de Ingrid Margarita.

Con esa instrucción, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le pueden brindar apoyo y vigilancia a la denunciante en su hogar.

Al respecto, en su reporte El Universal puntualiza que “se habla de la intervención de personal armado y una supuesta actitud prepotente por parte del histrión, lo que habría generado preocupación en la mujer”.

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Hasta el momento, Mauricio no se ha pronunciado acerca de las imputaciones que le están haciendo.