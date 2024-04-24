Michelle Renaud

Matías Novoa, casi entre lágrimas, se despide de Michelle Renaud en la recta final de embarazo

Será a finales de junio cuando den la bienvenida a su primer hijo en común; sin embargo, el matrimonio tuvo que separarse momentáneamente y revelan el motivo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Michelle Renaud muestra la carita de su bebé arcoíris por primera vez

Matías Novoa y Michelle Renaud, a tan solo un par de meses de dar la bienvenida a su primer hijo en común, Milo, se vieron obligados a separarse momentáneamente.

El pasado 23 de abril, en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el matrimonio se despidió con nostalgia. Michelle Renaud, junto a su hijo Marcelo, partió hacia España, país al que se mudarán para “empezar una nueva vida”.

PUBLICIDAD

Visiblemente conmovido, el actor chileno reveló que él debe quedarse en México debido a compromisos laborales. Será hasta finales de mayo que podrá reencontrarse con su esposa.

Más sobre Michelle Renaud

Exesposo de Michelle Renaud se reencuentra con su hijo tras un año lejos de él: “Nadie nos va a separar”
2 mins

Exesposo de Michelle Renaud se reencuentra con su hijo tras un año lejos de él: “Nadie nos va a separar”

Univision Famosos
Michelle Renaud y Matías Novoa comparten feliz noticia: "La familia crece"
1 mins

Michelle Renaud y Matías Novoa comparten feliz noticia: "La familia crece"

Univision Famosos
¿Matías Novoa no da pensión a su hijo mayor? Su ex lo denunció
3:04

¿Matías Novoa no da pensión a su hijo mayor? Su ex lo denunció

Univision Famosos
Michelle Renaud y Matías Novoa celebran su primer aniversario de casados: ella hace confesión
1 mins

Michelle Renaud y Matías Novoa celebran su primer aniversario de casados: ella hace confesión

Univision Famosos
Michelle Renaud revela si piensa regresar a México y por qué abandonó su país natal
3 mins

Michelle Renaud revela si piensa regresar a México y por qué abandonó su país natal

Univision Famosos
¡Por fin conocemos su carita!: Michelle Renaud presenta al bebé que tiene con Matías Novoa 
0:41

¡Por fin conocemos su carita!: Michelle Renaud presenta al bebé que tiene con Matías Novoa 

Univision Famosos
Michelle Renaud revela detalles del parto de Milo y comparte fotografías: "Se me iba la vida"
2 mins

Michelle Renaud revela detalles del parto de Milo y comparte fotografías: "Se me iba la vida"

Univision Famosos
Michelle Renaud y Matías Novoa: ¿cuántos hijos tiene cada uno y de quién?
3 mins

Michelle Renaud y Matías Novoa: ¿cuántos hijos tiene cada uno y de quién?

Univision Famosos
Nace hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa: así presentaron al pequeño Milo en fotos
3 mins

Nace hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa: así presentaron al pequeño Milo en fotos

Univision Famosos
¿Michelle Renaud se llevó a su hijo a España sin el consentimiento de su ex? Ella lo aclara
3 mins

¿Michelle Renaud se llevó a su hijo a España sin el consentimiento de su ex? Ella lo aclara

Univision Famosos

“Los alcanzo después, sigo trabajando todavía. Me iría ahorita mismo”, compartió frente a varios medios de comunicación, incluyendo a Edén Dorantes.

La nostalgia es palpable: “Sí, obvio (tengo los ojos rojos). Imagínate cómo me siento”.

Aunque Madrid será ahora la “base” de su familia, Matías Novoa anticipa que seguirán viajando frecuentemente a México.

El actor expresó su profundo amor por Michelle Renaud y la emoción que siente ante el inminente nacimiento de su segundo hijo, previsto para finales de junio. “Estamos felices, estoy ansioso por acompañarla”, comentó.

Durante su instalación en Madrid, Michelle estará acompañada por una de sus primas, comentó el actor.

Matías Novoa explica “fricción” con la prensa

Al ser cuestionado sobre el altercado que vivieron meses atrás con la prensa, Matías explicó que, en ese momento, Michelle estaba atravesando por fuertes malestares, comunes en los primeros meses de embarazo.

"No existió ninguna fricción, fue nada más que veníamos de un vuelo muy largo y Mich estaba recién embarazada, ustedes tampoco lo sabían, se sentía muy mal... los primeros tres meses son horribles, a la pobre le tocó muy fuerte, venía de un vuelo largo, sin dormir, se sentía muy mal. Es válido, somos humanos", dijo.


Relacionados:
Michelle RenaudMatías NovoaFamososLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD