Matías Novoa, casi entre lágrimas, se despide de Michelle Renaud en la recta final de embarazo
Será a finales de junio cuando den la bienvenida a su primer hijo en común; sin embargo, el matrimonio tuvo que separarse momentáneamente y revelan el motivo.
Matías Novoa y Michelle Renaud, a tan solo un par de meses de dar la bienvenida a su primer hijo en común, Milo, se vieron obligados a separarse momentáneamente.
El pasado 23 de abril, en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el matrimonio se despidió con nostalgia. Michelle Renaud, junto a su hijo Marcelo, partió hacia España, país al que se mudarán para “empezar una nueva vida”.
Visiblemente conmovido, el actor chileno reveló que él debe quedarse en México debido a compromisos laborales. Será hasta finales de mayo que podrá reencontrarse con su esposa.
“Los alcanzo después, sigo trabajando todavía. Me iría ahorita mismo”, compartió frente a varios medios de comunicación, incluyendo a Edén Dorantes.
La nostalgia es palpable: “Sí, obvio (tengo los ojos rojos). Imagínate cómo me siento”.
Aunque Madrid será ahora la “base” de su familia, Matías Novoa anticipa que seguirán viajando frecuentemente a México.
El actor expresó su profundo amor por Michelle Renaud y la emoción que siente ante el inminente nacimiento de su segundo hijo, previsto para finales de junio. “Estamos felices, estoy ansioso por acompañarla”, comentó.
Durante su instalación en Madrid, Michelle estará acompañada por una de sus primas, comentó el actor.
Matías Novoa explica “fricción” con la prensa
Al ser cuestionado sobre el altercado que vivieron meses atrás con la prensa, Matías explicó que, en ese momento, Michelle estaba atravesando por fuertes malestares, comunes en los primeros meses de embarazo.
"No existió ninguna fricción, fue nada más que veníamos de un vuelo muy largo y Mich estaba recién embarazada, ustedes tampoco lo sabían, se sentía muy mal... los primeros tres meses son horribles, a la pobre le tocó muy fuerte, venía de un vuelo largo, sin dormir, se sentía muy mal. Es válido, somos humanos", dijo.