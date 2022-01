La hijastra de Salma Hayek habló de su relación con la actriz: le dejó una “gran enseñanza”

Por las pocas publicaciones que la diva de Hollywood ha hecho sobre sus hijastros, sabemos que tienen una buena relación. En especial, se ha dejado ver muy cercana a Mathilde Pinault.

En su cuenta de Instagram ha publicado algunas fotografías junto a la joven. Tan solo en febrero del 2021 le dedicó un tierno mensaje de cumpleaños, con el que le recordó “Te quiero de aquí a la luna y de regreso”.

Ahora, la hija de François-Henri Pinault habló en exclusiva con la revista ‘Vanity Fair’ de cómo es su relación con Salma Hayek y las cosas que ha aprendido de la veracruzana.

Mathilde Pinault contó cuáles son las enseñanzas que le ha dejado Salma Hayek

En conversación con la mencionada publicación, la veinteañera dio un vistazo a su vida familiar y privada. Comentó, por ejemplo, que su familia es “muy unida” y que se “ríen mucho” cuando se juntan.

“Aunque muchos de nosotros estamos a menudo en el punto de mira, cuando nos reunimos en familia, todo cambia”, expresó.



La revista le preguntó de qué manera ha influido en ella cada uno de los miembros del clan, lo que le dio la oportunidad de hablar sobre Salma Hayek.

“Le debo una gran enseñanza: (...) lo importante que es saber simplificar las dudas y los miedos, redimensionándolos a la sencillez de la vida cotidiana”.

Mathilde Pinault también comentó que habla “a menudo” con la estrella de Hollywood y que, cuando algo no marcha bien, su madrastra “tiene el poder de quitarle hierro a las dificultades para convertirlas en obstáculos que hay que afrontar poco a poco”.

Al ser cuestionada sobre si planea seguir los pasos de su padre en el mundo de la moda, la heredera de François-Henri Pinault comentó:

“Solo tengo 20 años y en este momento me centro en los estudios y en los caballos. (...) Me dedico a perseguir las cosas que me hacen sentir orgullosa. Y nunca dejo de nutrir mi curiosidad. Lo que vendrá después será solo una consecuencia de todo esto”.