Hija de Marlene Favela ya creció y así luce a sus 5 años: ¿se parece a su papá?

Los lujos de la hija de Marlene Favela: ya tiene coche

Marlene Favela y el empresario libanés de nacionalidad australiana se convirtieron en padres con el nacimiento de su hija Bella, quien llegó al mundo el 12 de octubre de 2019.

Desde que la protagonista de telenovelas dio a conocer su embarazo en abril de 2019, su pequeña Bella se convirtió en protagonista de sus fotografías, ya que en más de una ocasión presumió su ‘baby bump’ en Instagram.

Marlene Favela presumió su embarazo en Instagram. Imagen Marlene Favela / Instagram



El nacimiento de Bella marcó el debut de Marlene Favela en la maternidad y desde entonces ha ido documentando la transformación de su hija. Incluso, tres meses antes su llegada al mundo, la actriz le abrió una cuenta de Instagram.

Con tan solo 4 meses de vida, Bella debutó como protagonista de una portada de revista. Marlene Favela mostró el rostro de su hija por primera vez el 12 de febrero de 2020, mientras que varios días después, la pequeña hizo su debut en la televisión.

Para enero de 2021, Bella ya había robado miradas por sus lujosos autos montables que su madre le había obsequiado, así como por los increíbles outfits con los que posaba en cada una de sus fotografías.

Así ha ido documentando la transformación de Bella. Imagen Marlene Favela / Instagram



Marlene Favela ‘echó la casa por la ventana’ para el bautizo de su hija en julio de 2021, mientras que para 2022 ya se parecía mucho a su papá.

La hija de Marlene Favela celebró su cumpleaños número 5 el pasado 12 de octubre. La actriz organizó espectacular fiesta temática de Barbie para consentir a la pequeña, quien, según algunos internautas, nuevamente sorprendió por su parecido con George Seely.

Marlene Favela celebró los 5 años de su hija con una fiesta temática de Barbie. Imagen Marlene Favela / Instagram



Marlene Favela anunció su separación de George Seely en junio de 2020. A través de su pagina de Facebook, la protagonista de El Maleficio (telenovela que puedes ver en ViX) dejó claro que su exesposo podría “ver a Bella” cuando así lo deseara y que se encargaría de que su hija conociera “el idioma de su papá”.

Asimismo especificó que no expondría a su hija “a que un juez determinara si puede ver al papá o no”, haciendo énfasis en que no “solicitaría pensión alimenticia” y que ella solventaría “la manutención de Bella” al cien por ciento.