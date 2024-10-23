Marlene Favela

Hija de Marlene Favela ya creció y así luce a sus 5 años: ¿se parece a su papá?

La hija que Marlene Favela procreó con el empresario libanés George Seely acaba de cumplir 5 años. Así ha sido su transformación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Los lujos de la hija de Marlene Favela: ya tiene coche

Marlene Favela y el empresario libanés de nacionalidad australiana se convirtieron en padres con el nacimiento de su hija Bella, quien llegó al mundo el 12 de octubre de 2019.

Desde que la protagonista de telenovelas dio a conocer su embarazo en abril de 2019, su pequeña Bella se convirtió en protagonista de sus fotografías, ya que en más de una ocasión presumió su ‘baby bump’ en Instagram.

Marlene Favela presumió su embarazo en Instagram.
Marlene Favela presumió su embarazo en Instagram.
Imagen Marlene Favela / Instagram


El nacimiento de Bella marcó el debut de Marlene Favela en la maternidad y desde entonces ha ido documentando la transformación de su hija. Incluso, tres meses antes su llegada al mundo, la actriz le abrió una cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

Más sobre Marlene Favela

Marlene Favela confiesa si quiere ser de nuevo mamá ahora que estrena nuevo galán
0:56

Marlene Favela confiesa si quiere ser de nuevo mamá ahora que estrena nuevo galán

Univision Famosos
Muere actor de Gata Salvaje: apareció conectado a un concentrador de oxígeno antes de fallecer
1:00

Muere actor de Gata Salvaje: apareció conectado a un concentrador de oxígeno antes de fallecer

Univision Famosos
Muere querido actor de Gata Salvaje: esto se sabe sobre su fallecimiento
1 mins

Muere querido actor de Gata Salvaje: esto se sabe sobre su fallecimiento

Univision Famosos
Marlene Favela ya tiene galán a 5 años de su divorcio: ¿es empresario como su ex?
0:44

Marlene Favela ya tiene galán a 5 años de su divorcio: ¿es empresario como su ex?

Univision Famosos
Marlene Favela dice si besa a su hija en la boca como lo hacen otros padres y la razón
0:52

Marlene Favela dice si besa a su hija en la boca como lo hacen otros padres y la razón

Univision Famosos
Marlene Favela habla del derrame cerebral que sufrió: confundió los síntomas con una alergia
2 mins

Marlene Favela habla del derrame cerebral que sufrió: confundió los síntomas con una alergia

Univision Famosos
Marlene Favela revela si corre el riesgo de sufrir un nuevo derrame cerebral tras el que ya tuvo 
1:12

Marlene Favela revela si corre el riesgo de sufrir un nuevo derrame cerebral tras el que ya tuvo 

Univision Famosos
Exesposo de Marlene Favela dedica tierno mensaje a su hija y pide que le dé un "beso" a la actriz
2 mins

Exesposo de Marlene Favela dedica tierno mensaje a su hija y pide que le dé un "beso" a la actriz

Univision Famosos
Marlene Favela es una 'mamá canguro
3:01

Marlene Favela es una 'mamá canguro

Univision Famosos
Marlene Favela transforma su casa en villa navideña, pero su hija roba miradas por este detalle
2 mins

Marlene Favela transforma su casa en villa navideña, pero su hija roba miradas por este detalle

Univision Famosos

Con tan solo 4 meses de vida, Bella debutó como protagonista de una portada de revista. Marlene Favela mostró el rostro de su hija por primera vez el 12 de febrero de 2020, mientras que varios días después, la pequeña hizo su debut en la televisión.

Para enero de 2021, Bella ya había robado miradas por sus lujosos autos montables que su madre le había obsequiado, así como por los increíbles outfits con los que posaba en cada una de sus fotografías.

Así ha ido documentando la transformación de Bella.
Así ha ido documentando la transformación de Bella.
Imagen Marlene Favela / Instagram


Marlene Favela ‘echó la casa por la ventana’ para el bautizo de su hija en julio de 2021, mientras que para 2022 ya se parecía mucho a su papá.

La hija de Marlene Favela celebró su cumpleaños número 5 el pasado 12 de octubre. La actriz organizó espectacular fiesta temática de Barbie para consentir a la pequeña, quien, según algunos internautas, nuevamente sorprendió por su parecido con George Seely.

Marlene Favela celebró los 5 años de su hija con una fiesta temática de Barbie.
Marlene Favela celebró los 5 años de su hija con una fiesta temática de Barbie.
Imagen Marlene Favela / Instagram


Marlene Favela anunció su separación de George Seely en junio de 2020. A través de su pagina de Facebook, la protagonista de El Maleficio (telenovela que puedes ver en ViX) dejó claro que su exesposo podría “ver a Bella” cuando así lo deseara y que se encargaría de que su hija conociera “el idioma de su papá”.

Asimismo especificó que no expondría a su hija “a que un juez determinara si puede ver al papá o no”, haciendo énfasis en que no “solicitaría pensión alimenticia” y que ella solventaría “la manutención de Bella” al cien por ciento.

Video Bella, la hija de Marlene Favela, sorprende con mensaje para su papá hasta Australia: así le respondió
Relacionados:
Marlene FavelaGeorge Seely Hijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD