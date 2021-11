"Me pude haber muerto": Marlene Favela explicó cómo supo que tenía un derrame cerebral

Actualmente, Marlene Favela disfruta de su éxito como actriz y de la gran dicha de ser mamá de su adorada Bella, quien en octubre de 2021 celebró sus dos añitos de vida.

Sin embargo, no todo en la vida de Marlene ha sido siempre alegre y sin preocupaciones. Hace nueve años, la actriz de La Desalmada sufrió un derrame cerebral que la tuvo en terapia intensiva durante tres semanas e incluso pudo provocar su muerte sin que ella se diera cuenta.

Marlene Favela relató cómo fue el día en el que supo que tenía un derrame cerebral



En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz de La Desalmada explicó paso a paso cómo fueron los primeros síntomas y las complicaciones que tuvo con el derrame cerebral que la azotó en agosto de 2012.

La actriz contó que en el 2012 tomó un vuelo de México a Miami y pensó que el aire acondicionado del avión la había afectado. La actriz explicó que ella es “medio alérgica” al aire acondicionado, por lo que su primera reacción ante la presión que sentía en la frente tras aterrizar en Miami fue pensar que se trataba de una alergia.

Una vez en Miami, Marlene se dirigió a la casa de su mejor amigo, Alberto Gómez, el responsable de Gata Salvaje, producción en la que Marlene Favela debutó con su primer protagónico en una telenovela.

En la noche de ese día, Marlene y Alberto tenían una cena. No obstante, la actriz se sentía mal, por lo que decidió no ir. Sin embargo, lo que sí realizó fue hacer ejercicio: Favela corrió durante una hora en la caminadora.

Cuando terminó de ejercitarse, pensó que más que alergia se trataba de una gripa, ya que sentía el cuerpo cortado, síntoma común de esta afección. No obstante, después de estar acostada durante hora y media, un nuevo síntoma se presentó: hormigueo en sus extremidades.

“Empecé a sentir que me hormigueaban las piernas y las manos. Me senté y le empecé a gritar a mi amigo. Le dije ‘Sabes qué, esto no es normal. Llévame a un hospital, ya’.“

Marlene Favela estuvo internada tres semanas en terapia intensiva



Su primera parada fue en una clínica en Miami Beach en donde el personal de salud advirtió que tenían que llevarla de emergencia a un hospital porque le identificaron “algo en el cerebro”.

A pesar de este primer diagnóstico que sin duda fue un golpe fuerte, la actriz de La Desalmada llegó a Emergencias sin necesidad de ser llevada por una ambulancia o en un estado de shock. “Yo llegué al hospital, con mi bolsita, caminando”, expresó.

Una vez en este sitio, a Marlene la metieron en un “aparato”, según revela, el cual probablemente pudo ser una máquina para hacer una tomografía o una resonancia magnética.

Después de esto, diez médicos se dirigieron a ella y a Alberto Gómez y les comunicaron el alarmante diagnóstico:

“La señora trae un derrame cerebral y hay que intervenirla de inmediato”

Después de escuchar estas palabras, Marlene Favela no comprendía cómo podía padecer algo así si lo que ella sabía era que un padecimiento de este tipo está relacionado con síntomas más alarmantes como estar inconsciente.

Con este diagnóstico, los médicos rápidamente tomaron acción y la intervinieron con un catéter.

"Esa noche entran por la arteria principal hasta el cerebro, embolizan la vena que estaba sangrando y dicen ‘hay que tenerla en observación cuatro días para ver si el cuerpo la absorbe’"



Desafortunadamente, su cuerpo no respondió de la forma en la que esperaban, ya que no absorbió el sangrado. Ante este panorama, existían dos opciones: dejarla en observación en terapia intensiva durante dos semanas o realizarle una cirugía.

Marlene Favela optó por permanecer en observación. Este lapso se alargó y las dos semanas se convirtieron en tres. Sin embargo, a pesar de este tiempo de reposo, el derrame no se absorbió así que al final, la actriz de La Desalmada si tuvo que someterse a una operación.



A pesar de ser una mujer fuerte y joven, los médicos le advirtieron que toda cirugía tiene un riesgo, y la de ella implicaba un procedimiento "a cerebro abierto" que podía desencadenar complicaciones. Por ello, ante cualquier eventualidad, le recomendaron hablar con su familia e incluso dejar listo su testamento.

En este punto de su padecimiento, la familia de Marlene Favela aún no sabía nada. No obstante, la actriz originaria de Durango finalmente decidió hablar con ellos y explicarles qué estaba pasando.

Ese mismo día que habló con su familia, la actriz recibió una llamada para protagonizar una telenovela y se aventuró a aceptar su papel, confiada en que los médicos le explicaron que, si cirugía era un éxito, ella podía rehacer su vida “al otro día”.



Afortunadamente, el procedimiento quirúrgico fue un éxito y cuatro días después Marlene Favela ya estaba trabajando. “Yo entró a mi cirugía el jueves, y el lunes estaba en los foros”.

Marlene Favela pudo haber muerto sin darse cuenta

La actriz explicó que su padecimiento pudo haber pasado desapercibido a tal grado que pudo morirse sin nunca saber qué le había pasado.

"Yo tenía una arteria que estaba haciendo presión con una vena y eso provocó el sangrado. ¿Qué lo provocó? No sabemos, pudo haber sido cualquier cosa. Me pude haber muerto sin darme cuenta que tenía eso."



En la parte final de su relato, la protagonista de Gata Salvaje recalcó que a pesar de todo lo que vivió con esta situación, ella realmente fue “muy bendecida”. Tuvo un diagnóstico a tiempo y su recuperación fue rápida y exitosa, ya que ni siquiera necesitó rehabilitación ni medicamentos.

Tras este atemorizante episodio, Marlene Favela continuó trabajando y construyendo la exitosa carrera actoral que ahora presume. Además, siete años después debutó en el campo de la maternidad con el nacimiento de su hija Bella.