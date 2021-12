Marlene Favela compartió su gran decoración navideña: su hija le ayudó a poner el arbolito

Cada vez falta menos para la llegada de Santa Claus y la Navidad, al igual que muchos famosos ya pusieron su arbolito y llenaron de adornos sus hogares, Marlene Favela hizo lo mismo, pero en compañía de su pequeña hija.

A través de redes sociales fue que la actriz de la telenovela de La Desalmada compartió una serie de videos e imágenes en las que reveló el pino navideño que puso en su casa.

La mexicana quiso sorprender a su hija con cada detalle y colocó enormes osos, así como una gran estrella, figuras de Santa Claus, listones y esferas que llenaron de magia el árbol.

“Llegó Diciembre y con él nuestro arbolito de Navidad… Alguien está muy feliz porque vamos a poner nuestro árbol de Navidad, tituló Marlene Favela a las publicaciones.



Pero no sólo compartió los momentos de su decoración, sino que también mostró los looks que tanto ella como su hija Bella lucieron para colgar cada adorno navideño.

Por un lado la actriz utilizó un suéter clásico de las fiestas, mientras que su hija llevó un vestido de ‘El Grinch’.

Famosas como Fabiola Guajardo, Livia Brito, Marisol González, Jackie Sauza, Marjorie de Sousa, Raúl Araiza, Maribel Guardia dejaron sus respectivos comentarios:

“Muero de amor”, “Hermosas”, “Muñecas”, “Qué bellas”.

Marlene Favela tiene el look perfecto para las fiestas decembrinas

La actriz de 44 años de edad mostró cómo lucir de la mejor manera una falda de animal print de víbora y que combinó con un suéter negro.

Para complementar el outfit Marlene utilizó un gran cinturón dorado, así como botines con estoperoles, perfectos para la temporada de invierno, en cuanto al cabello lució grandes ondas y complementó con lentes de sol que hicieron el ‘match’ perfecto.

Así es cómo Marlene Favela mantiene su figura

Hace casi dos años que nació su hija, a quien le dedica mucho tiempo. Sin embargo, la actriz platicó con la revista mexicana ’TVyNovelas’ cómo le hace para mantener su silueta.

“Tuve un embarazo maravilloso, sólo subí nueve kilos; mi nena está por cumplir dos años, me siento y veo de maravilla. Para mí es importante estar bien”.

“Siempre he tenido una vida muy disciplinada en mi alimentación, nunca hago dietas rigurosas, de ningún tipo, simplemente cuido mi comida, como muy sano, aunque de repente me consiento y me doy el gusto de comerme lo que se me antoje”.